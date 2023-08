Im Landkreis Gifhorn findet erstmalig ein Freiwilligentag statt

Gifhorn Alle, die etwas Gutes tun wollen, können sich ganz unverbindlich in einem der rund 30 Projekte wiederfinden und mit anpacken.

Auch der „World Cleanup Day“ ist am 16. September.

Der 16. September ist in diesem Jahr für den Landkreis Gifhorn ein ganz besonderes Datum: Es findet erstmalig ein Freiwilligentag statt. Das bedeutet: Alle, die einen Vormittag etwas Gutes tun wollen, können sich ganz unverbindlich in einem der rund 30 Projekte wiederfinden und mit anpacken. Nähere Information und die Anmeldung für diesen Tag gibt es über bit.ly/freiwilligentaggifhorn. Das teilt der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Doch nicht nur der Freiwilligentag bringt die Möglichkeit mit sich, sich zu engagieren. Auch der „World Cleanup Day“ ist an diesem Tag. Unter dem Motto „Die Welt räumt auf“ wird hier um engagierten Aufräumen aufgerufen und so ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung zu setzen.

Volkswagen Freiwilligentag findet an sechs Standorten statt

Für Volkswagen Mitarbeitende bietet der unternehmensinterne Freiwilligentag ebenso die Möglichkeit sich ehrenamtlich einzubringen. Hier können die Mitarbeitenden rund um die sechs deutschen Standorten der Volkswagen AG aktiv werden und sich im Rahmen des 2. Volkswagen Freiwilligentages engagieren. Informationen hierzu werden intern im Volkswagen Intranet kommuniziert und findet an den Standorten Emden, Braunschweig, Hannover, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg statt. Für Rückfragen kann sich an gemeinsamengagiert@volkswagen.de gewendet werden.

„Es gibt am 16. September zahlreiche Möglichkeiten sich zu engagieren und einfach unverbindlich mitzuwirken. Ich finde es klasse, dass sich alle Angebote ergänzen und gegenseitig Lücken für die Zielgruppen schließen. Am Ende ist uns allen gemeinsam einfach wichtig: Alle wollen Gutes tun - und wir bieten gemeinsam die Möglichkeiten dazu“, fasst Landrat Tobias Heilmann zusammen.

