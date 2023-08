Verkehrsunfälle und Verfolgungsfahrt: Polizei-News aus Gifhorn

Gifhorn In Leiferde und Gifhorn hat es gekracht. In Weißenberge gab es eine Verfolgungsfahrt. Die Polizei-Nachrichten aus Gifhorn.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich in Leiferde ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei prallte ein rot lackierter Mitsubishi Space Star gegen vier Uhr im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße, abgehend von der Landesstraße 283. gegen die dortige Leitplanke. Die Polizei Meinersen ermittelte, dass beide Fahrzeuginsassen alkoholisiert waren.

Zum Unfallhergang sucht die Polizei Meinersen Zeugen. Andere Verkehrsteilnehmer oder Anwohner, die den Unfall selbst beobachtet oder im unmittelbar anschließenden Zeitraum daran Personen an der Unfallstelle wahrgenommen haben, melden sich unter (05372) 97850 bei der Polizei Meinersen.

Verfolgungsfahrt in Weißenberge: Autofahrer versteckt sich unter Anhänger

Zwei Beamte der Polizei Wesendorf sind am Montagabend bei einer Streifenfahrt auf der Ziegeleistraße in Weißenberge unterwegs gewesen. In einer Kurve kam ihnen ein Audi entgegen, der wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Fahrspur der Beamten ausweichen musste. Diese entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle und wendeten den Streifenwagen, was der Fahrer des Audis bemerkte, denn er beschleunigte seine Fahrt und steuerte das Auto anschließend auf ein Grundstück nahe des Ortsausgangs.

Auf diesem angekommen fanden die Beamten den Audi verlassen vor, sie bemerkten jedoch eine Bewegung unter einem nahen Anhänger, unter diesem hielt sich der Fahrer versteckt. Nach Aufforderung kroch der Mann hervor und händigte ein Ausweispapier aus. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft, ein Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Es stellte sich weiter heraus, dass die Polizei dem 39-Jährigen bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzog. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auffahrunfall in Gifhorn: Nahm ein Beteiligter Drogen?

Zu einem Auffahrunfall am Schillerplatz in Gifhorn ist die Polizei am Montagnachmittag ausgerückt. Die Beamten stellten vor Ort zwei beteiligte Autos fest, die beiden Fahrer waren unverletzt. Den bisherigen Ermittlungen zum Unfallhergang nach musste ein 40-Jähriger mit seinem Volkswagen T-Roc gegen 15 Uhr an einer roten Ampel halten. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 47-Jähriger in seinem Volkswagen Golf zu spät und fuhr auf den T-Roc auf. Bei den Ermittlungen ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Unfallverursacher. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht, sodass gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des 47-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

