Frank  Fabian wird neuer Präsident des Rotary Clubs Gifhorn- Wolfsburg 

Beim Rotary Club Gifhorn-Wolfsburg endet turnusgemäß die Präsidentschaft von Claudia Gienapp. Sie übergab im Rahmen einer Feierstunde mit rund 100 Gästen im Hotel Courtyard die Amtsgeschäfte und die Präsidentenkette an Frank Fabian. Er ist seit 2009 Rotary-Mitglied und leitet nun für ein Jahr die Geschicke des Clubs, heißt es in einer Pressemitteilung des ehrenamtlichen Vereins.

In den letzten 12 Monaten wurden 34.000 Euro für humanitäre Projekte gespendet

Im Rahmen der Amtsübergabe würdigte der neue Präsident seine Vorgängerin für ihr Engagement in den letzten 12 Monaten: „Sie war die erste Frau in diesem Amt und hat Großes geleistet. Im Rahmen ihrer Präsidentschaft wurden über 34.000 Euro Spenden für humanitäre Projekte durch den Club gesammelt und gespendet, unter anderem zur Unterstützung der Gifhorner und Wolfsburger Tafeln sowie für Hilfe in der Ukraine. Claudia Gienapp hat mit dem Service Club Inner Wheel ein Projekt zur Leseförderung für die Klassen eins bis vier mit Gifhorner und Wolfsburger Grundschulen aufgesetzt und mit den anderen Rotary Clubs in Wolfsburg ein Charity Jazz Konzert organisiert“.

red

