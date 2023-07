Verkehrsunfall in Gifhorn sorgt für Ampelausfall an Kreuzung

Nach einem Unfall in Gifhorn ist am Mittwoch die komplette Ampelanlage einer Kreuzung ausgefallen (Symbolbild).

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Gifhorn frontal gegen eine Ampel gefahren. Wie die Polizei berichtete, fuhr die junge Frau gegen 12.10 Uhr auf der Sonnenweg, als das Auto beim Abbiegen auf die Braunschweiger Straße auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen geriet und gegen die Ampel prallte. Durch den Unfall wurde der Mast abgeknickt, was zu einem kompletten Ausfall aller Ampeln der Kreuzung führte. Die 18-Jährige kam laut Polizei mit einem Schrecken davon, an ihrem Wagen hingegen entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe, die in die Kanalisation liefen, wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn und die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Es kam durch den Ampelausfall und für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an der Kreuzung und entlang der Braunschweiger Straße. Der entstandene Schaden liegt nach einer ersten Schätzung in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Autofahrer beschädigt Zaun und flüchtet von Unfallstelle in Leiferde

Die Polizei Meinersen ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende in Leiferde ereignet hat. Demnach fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, gegen den Zaun eines Grundstücks an der Straße Zum Wohlenberg. Drei Zaunpfosten wurden dadurch beschädigt sowie der gespannte Maschendraht eingedrückt, ein neben dem Zaun aufgestelltes Hinweisschild wurde ebenfalls deformiert.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen hat der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Meinersen übernommen, Zeugen und Hinweisgeber zu dem Unfall können sich unter (05372) 97850 melden.

