Der Bürgerbus Meinersen hält an der Haltestelle Einkaufszentrum Gifhorner Straße.

Öffentlicher Nahverkehr Bürgerbus in Meinersen kann weiterhin fahren

Die Zukunft des Bürgerbusses in der Samtgemeinde Meinersen ist durch die Unterstützung des Regionalverbands Großraum Braunschweig gesichert. Verbandsvorsitzender Detlef Tanke sagt dazu: „Ich danke dem Bürgerbus-Verein für sein starkes ehrenamtliches Engagement für die Samtgemeinde Meinersen. Als Regionalverband wollen wir das Angebot ab 2024 verstetigen und als „flexo“-On-Demand-Verkehr in das ÖPNV-System integrieren. Bis dahin unterstützen wir den Verein, ein betriebsfähiges Fahrzeug zu bekommen, um den Bürgerbus-Linienverkehr aufrechtzuerhalten.“

Ab September stellt der Verband dem Verein einen Kleinbus aus dem Fahrzeugpool der „flexo“-Fahrzeuge zur Verfügung. Für den Monat August hat der Regionalverband noch ein Fahrzeug für den Übergang vermittelt. Der vorhandene Bürgerbus ist ab 1. August nicht mehr einsatzbereit, heißt es vom Regionalverband Großraum Braunschweig in einer Pressemitteilung.

Ab Mitte 2024 ist für die Samtgemeinde Meinersen das On-Demand-(auf Bestellung)-Angebot flexo geplant. Der Regionalverband hat für das flexible Angebot in verschiedenen Gebieten in der Region eigene Kleinbusse mit acht Sitzen angeschafft. Ab September kann eines der Fahrzeuge vorzeitig in der Samtgemeinde eingesetzt werden.

Für einige Teilstrecken ist ein vorheriger Anruf nötig

Vorsitzender Rainer Rinke ist froh, dass beide Seiten diese Lösung gefunden haben. So kann der ehrenamtlich betriebene Linienverkehr des Bürgerbusses bis zum Start von flexo fortgeführt werden. Vorausgesetzt alle Fahrerinnen und Fahrer bleiben gesund und weitere Bürgerinnen und Bürger finden sich bereit, als Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung zu stellen.

Der Bürgerbus wird wie gewohnt von montags bis freitags die Fahrgäste im Linienverkehr ab 7.45 Uhr bis 17.41 Uhr zwischen Hahnenhorn, Müden (Aller), Meinersen, Leiferde und Hillerse befördern. Für einige Teilstrecken ist ein Anruf, bis zu 20 Minuten vor dem vorgesehenen Sonderhalt, notwendig. Die Telefonnummer lautet (0176) 92203214.

Weitere Informationen und den Fahrplan erhalten Interessierte unter www.buergerbus-meinersen.de.

