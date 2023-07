Die in Brome verletzte Radfahrerin kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Unfall in Brome: Auto kollidiert mit Radfahrerin

In Brome hat sich am Dienstagabend eine 55 Jahre alte Radfahrerin verletzt. Wie die Gifhorner Polizei berichtet, war die Frau gegen 18.15 Uhr auf dem für Radfahrer freigegebenem Gehweg entlang der Bahnhofstraße gefahren. Von hinten näherte sich ein Kastenwagen.

Dessen Fahrer, ein 43 Jahre alter Mann, fuhr an der Radfahrerin vorbei und bog vor ihr auf das Gelände der Sparkasse ab. Dabei schätzte er – nach bisherigen Ermittlungen der Polizei – den Abstand falsch ein, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich an Kopf und Bein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten bei dem 43-Jährigen Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von 2,22 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem musste er eine Blutprobe abgeben.

Gifhorner Polizei sucht Zeugen zu Müllwagen-Unfall

Die Gifhorner Polizei sucht zudem Zeugen zu einem Unfall, der sich am 13. Juli gegen 7.20 Uhr in der Braunschweiger Straße ereignet hat. In Höhe des Allerkanals fuhr ein schwarz lackierter Opel Astra einem Müllwagen auf. Die Ermittlungen werden mittlerweile vom Zentralen Kriminaldienst der Gifhorner Polizei geführt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sich im nahen Umfeld aufhielten, sollen sich unter (05371) 9800 bei den Beamten melden. Ebenfalls gesucht wird der Fahrer eines Linienbusses, der hinter dem Opel fuhr.

red

