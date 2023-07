Der Workshoptag in Wittingen wird zum vollen Erfolg

Im Juni fand der Workshoptag für Ehrenamtliche, organisiert durch die Ehrenamtskoordination der Kreisverwaltung in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Gifhorn, erstmals in Wittingen statt. Auf dem Programm standen Themen wie Haftung, Social Media oder Freiwilligenbindung. Insgesamt waren über 50 Engagierte vor Ort und haben viele verschiedene Impulse mit nach Hause und in ihre Vereine genommen. Das teilt der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

„Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wurde. Wir haben auch schon viel positive Resonanz erhalten. Daran lässt sich wunderbar im nächsten Jahr anknüpfen“, fassen die Veranstalter gemeinsam zusammen.

Wer noch Interesse an den wichtigen Themen hat, kann sich für den Bildungsurlaub „Verantwortung im Ehrenamt“ oder „Qualifizierung zum Engagementlotsen“ anmelden. Informationen dazu gibt es unter (05371)82783 oder ehrenamt@gifhorn.de.

Es gibt noch weitere Termine

Der Bildungsurlaub „Verantwortung im Ehrenamt“ findet vom 4. bis 8. September in der KVHS Gifhorn statt.

Der erste Block des Bildungsurlaubs „Qualifizierung zum Engagementlotsen“, findet vom 25. bis 27. September vom 16. bis 18. Oktober in KVHS Wittingen statt.

