Wahrenholz: Transporter rutscht nach Kollision gegen Baum

Wahrenholz Auf der Kreuzung zwischen Haupt- und Berliner Straße sind am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge kollidiert. Der Ortseingang war zeitweise gesperrt.

Auf der Kreuzung zwischen Hauptstraße und Berliner Straße hat sich am Donnerstagabend in Wahrenholz ein Verkehrsunfall ereignet. Auto und Transporter (im Hintergrund) stießen zusammen.

Am Ortseingang von Wahrenholz sind am Donnerstagabend zwei Autos kollidiert. Ein zum Wohnmobil umgebauter Kleintransporter wollte gegen 21.25 Uhr die Hauptstraße in Höhe der Berliner Straße queren. Dabei übersah er wohl einen SUV, der auf der Hauptstraße fuhr und Vorfahrt hatte.

Der Kleintransporter wurde durch den Zusammenstoß auf die Seite geschleudert und rutschte zirka 20 Meter auf der Straße gegen eine Birke. Der Baum kippte um. In der ersten Einsatzmeldung für die Feuerwehren aus Wahrenholz, Groß Oesingen und Wesendorf hieß es: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person.

Als die Wahrenholzer Einsatzkräfte um Vize-Ortsbrandmeister Marcel Ludwig eintrafen, war jedoch keiner der Unfallbeteiligten mehr im Fahrzeug. Ersthelfer hatten die Menschen befreit. „Wir haben die Verletzten versorgt, bis der Rettungswagen kam, und die Unfallstelle abgesichert“, berichtet Ludwig. Zudem streute die Feuerwehr Ölbindemittel aus und klemmte die Batterien ab. Die umgefallene Birke wurde zersägt und am Rand gelagert.

Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute aus Wahrenholz sowie drei Rettungswagen, zwei Notärzte und die Polizei – die Kräfte aus Groß Oesingen und Wesendorf konnten die Fahrt abbrechen. Über die Schwere der Verletzungen konnte am Abend keine Auskunft gegeben werden. Nur: Beide Fahrzeuge haben Totalschaden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de