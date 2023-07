Kreis Gifhorn: Drei Verletzte nach zwei schweren Verkehrsunfällen

Gifhorn Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in Gifhorn und bei Schwülper wurden am Montag ein Motorradfahrer und zwei Autofahrer verletzt.

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen am Montag haben sich insgesamt drei Personen verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 11.55 Uhr kam es demnach in Gifhorn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 50-Jähriger bog mit seinem Wagen von der Braunschweiger Straße nach links in die Wiesenstraße, dabei übersah er nach ersten Ermittlungen den entgegenkommenden 47-jährigen Motorradfahrer. Durch den Unfall wurde der 47-Jährige schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, der 50-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Weiterer Unfall auf B 214 bei Schwülper

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr bei Schwülper. Hier wollte ein 40-Jähriger den Angaben der Polizei zufolge mit seinem Wagen von der Bundesstraße 214 nach links auf eine Auffahrt zur Autobahn 2 fahren. Auch dieser Fahrer übersah nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand einen entgegenkommenden 75-jährigen Autofahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wobei der 75-Jährige schwer und der 40-Jährige leicht verletzt wurde.

Umherschleudernde Fahrzeugteile beschädigten zudem einen weiteren Wagen, der zum Unfallzeitpunkt von der Autobahn abfuhr. Dessen 26-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. An den beiden zusammengestoßenen Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, sie wurden abgeschleppt.

