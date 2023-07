Unfall mit vier Verletzten im Kreis Gifhorn - Straße gesperrt

Groß Schwülper Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Fahrer in Groß Schwülper in der Nacht die Kontrolle über sein Auto verloren. Alle Insassen wurden verletzt.

Am Montagmorgen ist es gegen 2.25 Uhr auf der L321 in Richtung B214 in Groß Schwülper zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen gekommen. Das berichte die Feuerwehr Groß Schwülper. Der 19-jährige Fahrer aus Edemissen hatte aus ungeklärter Ursache auf Höhe der Okerbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie David Khorshidi, Pressesprecher Kreisfeuerwehr Gifhorn, berichtet. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Brückengeländer und kam auf der Straße zum Stehen.

Die freiwillige Feuerwehr Groß Schwülper war zusammen mit vier Rettungswagen sowie einem Notarzt im Einsatz. Die Ortsfeuerwehr sicherte bis zum Eintreffen der Polizei die Einsatzstelle ab und übernahm die Versorgung der Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungswagen.

Die vier Insassen des verunfallten Autos wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser in Gifhorn und Braunschweig. Nach dem Abtransport wurde das Brückengeländer durch die Feuerwehr gesichert, um eine weitere Gefahr für Radfahrer und Fußgänger auszuschließen. Gegen 4 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. Die Straße blieb bis zum Ende der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

