Meinersen Das neue Büro in Meinersen soll die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Familie werden.

Im Kulturzentrum Meinersen bietet das Familienbüro alle zwei Wochen donnerstags eine Sprechstunde an.

Neue Anlaufstelle Familienbüro: Neue Außenstelle in Meinersen eröffnet

Das Familienbüro Stadt und Landkreis Gifhorn hat eine neue Außenstelle in Meinersen eröffnet. Das Büro im Kulturzentrum, Am Eichenkamp 1, ist die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Familie. Neubürgerinnen und Neubürger der Samtgemeinde Meinersen, frischgebackene Eltern und auch Familien, die mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind, erhalten im Familienbüro individuell zugeschnittene Informationen, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Meinersen.

Sind Eltern überlastet, müssen Familien einen Schicksalsschlag verarbeiten oder einen finanziellen Engpass überbrücken, gibt das Familienbüro eine Orientierungshilfe über passende Entlastungsmöglichkeiten und Beratungsstellen. Ein Erziehungslotse, ein Zukunftsstifter, das Projekt Malu oder ein Babysitter könnten schon für eine Entlastung der Situation sorgen, heißt es von der Samtgemeinde Meinersen.

Das Familienbüro bietet jeden zweiten Donnerstag von 9 Uhr bis 15 Uhr eine Sprechstunde an. Unter (05371)804441 und familienbuero@drk-gifhorn.de können Termine ausgemacht werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de