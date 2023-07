Zwei Einbrecher in Gifhorner Gaststätte auf frischer Tat ertappt

Zwei Männer brachen in der Nacht zu Freitag in eine Gaststätte in Gifhorn ein (Symbolbild).

Zwei Männer haben sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zugang zur Vereinsgaststätte an der Flutmulde in Gifhorn verschafft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Polizeibeamten aufgrund der vorhandenen Sicherheitstechnik frühzeitig informiert. Sie nahmen den 36-Jährigen und den 39-Jährigen noch in der Gaststätte fest.

Gegen den 39-jährigen Mann wurde wegen Fluchtgefahr ein Haftbefehl erlassen, informierte die Polizei außerdem. Der 36-Jährige wurde mangels Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de