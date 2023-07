Meinersen: Ladendieb landet in Polizeigewahrsam

Meinersen Gleich zwei Mal fiel am Samstag ein 31-Jähriger auf – er wollte Bier, Wein und Erdnüsse stehlen. Am Ende landete er in einer Zelle in Gifhorn.

Die Polizei hat in Meinersen am Samstag einen Ladendieb in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Die Polizei aus Meinersen hat am Samstag gleich zwei Mal mit einem Ladendieb zu tun gehabt. Gegen 12 Uhr hatte der 31 Jahre alte Mann versucht, in einem Supermarkt Bierflaschen zu stehlen. Der Marktleiter rief die Polizei – diese fertigte eine Strafanzeige gegen den 31-Jährigen und sprach einen Platzverweis aus.

Etwa 90 Minuten später wurde der Mann beim nächsten Ladendiebstahl in einer unmittelbar angrenzenden Drogerie erwischt. In diesem Fall wollte er Wein und Erdnüsse stehlen. Der 31-Jährige kam in Polizeigewahrsam nach Gifhorn.

Die zuständige Amtsrichterin ordnete schließlich eine Ingewahrsamnahme bis zum Ladenschluss um 22 Uhr an. Neben den Strafanzeigen wegen Diebstahls erhält der 31-Jährige zudem Rechnungen für die Unterbringung und den Transport zum Polizeigewahrsam.

Einbruch in Einfamilienhaus in Meine

In Meine ermittelt die Polizei wiederum zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 10.45 Uhr, sind Unbekannte in das Haus am Eisenachweg eingedrungen. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Kellerfenster auf, durchsuchten zielgerichtet sämtliche Räume und nahmen Schmuck und Bargeld mit.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800 oder in Meine unter (05304) 91230 melden.

red

