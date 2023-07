Uwe Michel ist offiziell neuer Ortsbrandmeister in Gifhorn

Im Rahmen einer Feierstunde ernannte Bürgermeister Matthias Nerlich Anfang dieser Woche Hauptbrandmeister Uwe Michel zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Gifhorn sowie Dennis Misselhorn zum stellvertretenden Ortsbrandmeister. Beide langjährigen Mitglieder der Gifhorner Feuerwehr wurden unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte der Stadt Gifhorn für die Dauer von sechs Jahren, also bis Juni 2029, ernannt. Das teilt die Stadt Gifhorn am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Gewählt wurden Michel und sein Stellvertreter im Mai von der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Gifhorn.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de