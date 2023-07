Motorrad landet bei Unfall im Kreis Gifhorn im Straßengraben

Auf der Bundesstraße 4 ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 57-Jährige wurde verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen 14.35 Uhr fuhr die Frau demnach mit ihrem Motorrad in Richtung Braunschweig, als sie hinter Rötgesbüttel auf einen Feldweg fahren wollte. Mitten im Abbiegevorgang wurde sie von einem Auto überholt.

Der Fahrer des Wagens wich noch rechtzeitig aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, jedoch erschrak die 57-Jährige und landete im Straßengraben, wo sich ihr Motorrad überschlug. Die Frau verletzte sich leicht. Ein Autofahrer, der hinter dem anderen beteiligten Wagen fuhr, leistete erste Hilfe. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfall sowie die oder den Fahrer des Wagens, der die Frau überholte. Hinweise nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 91230 entgegen.

44-Jähriger mit über 2 Promille am Steuer in Gifhorn

Zwei Polizeibeamte sind bei einer Streifenfahrt am Montagabend auf der Hamburger Straße in Gifhorn auf ein Auto aufmerksam geworden, das laut Polizeiangaben in Schlangenlinien und sehr unsicher fuhr. Bei einer Kontrolle fiel den Beamten zudem ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille bei dem 44-jährigen Fahrer. Die Polizei stellte Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher und ordnete eine Blutentnahme an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de