Mann beleidigt Polizeibeamte nach Verkehrsunfall im Kreis Gifhorn

Brome Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis baute am Samstag in Brome einen Verkehrsunfall und beleidigte die Polizeibeamten.

Ein 44-Jähriger aus dem Landkreis muss sich nach einem Unfall am Samstagabend nun mehreren Strafverfahren stellen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach fuhr der Mann auf der B 244 von Brome in Richtung Croya, als ihm einer der beiden Hinterreifen seines Wagens platzte. Den Angaben der Polizei zufolge verlor der Mann daraufhin die Kontrolle über sein Auto und geriet nach einer Kurve in einen Straßengraben.

Er schaffte es, eigenständig aus dem Graben herauszufahren, stieß daraufhin jedoch beinahe frontal mit einem entkommenden Auto zusammen. Der entgegenkommende Fahrer konnte nur mit einer Vollbremsung einen Unfall verhindern. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Der 44-Jährige steuerte seinen Wagen anschließend auf einen Feldweg, wo er den beschädigten Reifen wechselte.

44-Jähriger schon seit mehreren Jahren ohne Fahrerlaubnis

Als die Polizeibeamten eintrafen, beleidigte der Mann sie umgehend und lehnte den geforderten Atemalkoholtest ab. Die Polizei ordnete aufgrund des Alkoholgeruchs in seinem Atem eine Blutentnahme an. Weitere Überprüfungen ergaben zudem, dass dem 44-Jährigem bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Die Polizei leitete Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs, ein. Außerdem sucht die Polizei Wittingen den Fahrer des Autos, der eine Vollbremsung einleiten musste, als Zeugen. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05831 2528-0 bei der Polizei Wittingen melden.

red

