Benefizkonzert in der Gifhorner Brasserie Paulas kommt gut an

Laut eigener Aussage spielt die Band „Schnulzenreiter“ Musik zum Wohlfühlen und genau das hat sie am 23. Juni im Paula’s getan. Songs wie „Am Fenster“ und „Baker Street“ haben in der Location zum Wohlfühlen für hervorragende Stimmung bei den Gästen geführt. Es wurde gut gelaunt mitgesungen, getanzt und gespendet, so dass die örtliche Plan Aktionsgruppe Wolfsburg-Gifhorn dem Kinderhilfswerk Plan International Deutschland eine Spendensumme in Höhe von 1000 Euro übergeben konnte. Das Geld fließt zu 100 Prozent in den Plan Nothilfefonds, um Kindern in akuten Notsituationen unbürokratisch zu helfen und zu einem nachhaltigen Wiederaufbau beizutragen, nicht nur international sondern auch in Deutschland.

Brasserie und Band verzichten auf Eintritt und Gage

Die Plan Aktionsgruppe, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, bedankt sich herzlich bei allen Spendern sowie bei Tanja Dangalis und Team von der Brasserie Paula’s und den „Schnulzenreitern“, die erneut auf Eintritt und Gage verzichtet hatten. Weil sie das Anliegen von Plan, Mädchen und Jungen das gleiche Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktionsgruppe.

Die Plan Aktionsgruppe Wolfsburg-Gifhorn würde sich darüber hinaus über Unterstützung freuen, um ähnliche Aktionen viel häufiger durchführen zu können. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.wolfsburg.plan-aktionsgruppen.de.

red

