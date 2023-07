Den DRK-Ortsvereinen Knesebeck und Westerbeck droht das Aus

Der DRK Kreisverband Gifhorn hat insgesamt 29 Ortsvereine in denen rund 850 Ehrenamtliche im Landkreis Gifhorn aktiv sind. Auch hier werden überall weitere Ehrenamtliche gesucht. Helfende Hände sind herzlich willkommen und können sich sehr gerne mit der Ehrenamtskoordinatorin Silvana Friedrich in Verbindung setzen.

Die DRK Ortsvereine Knesebeck und Westerbeck stehen kurz vor der Auflösung. Wenn sich nicht in den nächsten Monaten ein neuer Vorstand findet, drohen den beiden Ortsvereinen zum Ende des Jahres das Aus. Und das hat gerade für die kleinen Ortschaften und deren Vereinsleben verheerende Folgen.

Silvana Friedrich, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK Kreisverband Gifhorn setzt alle Hebel in Bewegung um die beiden Ortsvereine vor der Auflösung zu bewahren. „Wir müssen diese beiden Ortsvereine unbedingt retten.“, so Friedrich. Die Vereine übernehmen unter anderem die lebensnotwendigen Blutspendenaktionen und es wäre einfach schade, wenn wir gerade in den kleineren Orten diese Termine nicht mehr anbieten können.

Die Mitglieder sind sich einig: „ Es müssen die jungen Leute ran und das Vereinsleben weiterführen.“ Doch vielen sei gar nicht klar, dass es sich nicht nur um die Organisation von Blutspenden handele. Es werden ebenso Seniorenveranstaltungen organisiert. Die Resonanz ist hier sehr hoch und es wäre schade, wenn diese nicht mehr stattfinden können, denn gerade diese sind wichtig für die älteren Dorfbewohner um weiterhin soziale Kontakte zu pflegen.

Die Bevölkerung kann Ideen und Vorschläge für Aktivitäten einbringen

Friedrich sieht für die Zukunft noch weitere Ideen um auch der Dorfgemeinschaft einen Mehrwert zu geben. „Wir haben die Räumlichkeiten um in Zukunft auch die örtlichen Familien mit Kindern viel mehr einzubinden.“ Ihre Idee ist es hier auch für junge Mütter einen neuen Treffpunkt zum Beispiel in Form eines „Babykaffees oder Krabbeltreffs“ zu initiieren. Für die Größeren eine Kinder- oder Teeniedisco zu veranstalten und auch die Neubürgerbegrüßung wäre ein tolles neues Projekt für die Ortsvereine. Jung und Alt aus der örtlichen Bevölkerung sind herzlich willkommen und können Ihre Ideen und Vorschläge gerne mit einbringen, damit auch zukünftig beide Ortsvereine das Dorfleben mit ihren Aktivitäten bereichern.

„Die Vorstandsarbeit ist keine Einzelverantwortung. Wir suchen hier mehrere Personen, denn das DRK steht für Teamwork. Jeder, aber wirklich jeder kann ein Amt im Vorstand übernehmen. Und meine Aufgabe ist es dabei die neuen Vorstände zu unterstützen. Keiner wird hier mit der neuen Aufgabe alleine gelassen. Das steht fest!“, so Silvana Friedrich.

DRK Kreisverband Gifhorn freut sich über ehrenamtliche Helfer

Beide Ortsvereine greifen ebenfalls auf eine hohe Anzahl an fördernden Mitgliedern zurück. Die Basis für die Weiterführung dieser Vereine ist somit schon einmal gelegt.

Der DRK Kreisverband Gifhorn hat insgesamt 29 Ortsvereine in denen rund 850 Ehrenamtliche im Landkreis Gifhorn aktiv sind. Auch hier werden überall weitere Ehrenamtliche gesucht. Helfende Hände sind herzlich willkommen und können sich sehr gerne mit der Ehrenamtskoordinatorin Silvana Friedrich per E-Mail unter friedrich@drk-gifhorn.de oder per Telefon unter der (05371)804-870 in Verbindung setzen.

