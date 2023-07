Gifhorn liebt es bunt am Christopher Street Day

Gifhorn Zur Premiere am Samstag kamen mit rund 500 Teilnehmern viel mehr als erwartet. Und sie reisten aus der ganzen Region an.

Premiere in Gifhorn: Bunt und gut gelaunt feiern die Menschen am Samstag den Fest- und Demonstrationstag der LSBTIQ-Community. Video: Reiner Silberstein

Christopher Street Day in Gifhorn am 8. Juli

Christopher Street Day in Gifhorn am 8. Juli

Regenbogenfahnen überall, kostümierte Dragqueens, Engel und Häschen und alles in Seifenblasen gehült: Die queere Szene der Region feierte am Samstag erstmals den Chriostopher Street Day (CSD) mit einem großen

Umzug durch Gifhorn Umzug durch Gifhorn Premiere: Zum ersten Christopher Street Day in Gifhorn kamen weit mehr als die erwarteten 300 Teilnehmer. Foto: Reiner Silberstein

Umzug durch Gifhorn Auf dem Wagen mit dabei: Organisator und Vorsitzender des Queeren Netzwerkes, Dominik Ruder, Landrat und Schirmherr Tobias Heilmann sowie die Landes-Grünen-Vorsitzende Greta Garlichs. Foto: Reiner Silberstein

Umzug durch Gifhorn Viele kamen auch aus Braunschweig, Wolfsburg, Celle und der weiteren Umgebung, um teilzunehmen. Foto: Reiner Silberstein

Umzug durch Gifhorn Der erste Christopher Street Day in Gifhorn am 8. Juli 2023. Foto: Reiner Silberstein

- und viele andere gesellten sich dazu. „Hey, kommt mit dazu!“, rief eine junge Frau zwei anderen dazu, die bunt gekleidet am Straßenrand standen und wohl erst nur zuschauen wollten - so wuchs der Zug Meter um Meter.

Schon beim Start um 13 Uhr am Schützenplatz war die Begeisterung bei Dominik Ruder, dem Organisator und Vorsitzenden des Queeren Netzwerkes Gifhorn, groß, als sich abzeichnete, was für eine Menschenmenge sich hinter dem anführenden LKW mit Partymusik versammelte: „Es sind viel mehr als gedacht. Ich bin total geflasht.“ Er schätzte die Teilnehmerzahl auf 500.

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Region feiert in Gifhorn den Christopher Street Day Rund 500 Menschen feierten den ersten Christopher Street Day in der Stadt Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Der Tross setzte sich in Bewegung: über Allerstraße, Braunschweiger Straße, Bergstraße, Calberlaher Damm, Konrad-Adenauer-Straße, Lüneburger und Torstraße bis in den Steinweg, wo am Brunnen die Abschlusskundgebung stattfand. Oben auf dem Wagen freute sich neben den Mitgliedern des Queeren Netzwerks und der Landesvorsitzenden der Grünen, Greta Galichs, Landrat und Schirmherr Tobias Heilmann über das Privileg im Schatten mitfeiern zu können. Denn die Mittagssonne brannte heiß, brachte das Fußvolk zum Schwitzen und manche bunte Luftballons zum Platzen.

Für die Gifhorner war der erste CSD in Gifhorn kein gewöhnlicher: „Es bedeutet mir sehr viel, dass wir hier zeigen, dass wir sein können wie wir wollen. Wir wollen Liebe verteilen und Spaß haben“, sagte zum Beispiel Teilnehmerin Mina. Es sei ihr allererster CSD - „und ich hatte gedacht es kommen weniger Menschen.“ Karsten Ferke, Vorstandsmitglied im Queeren Netzwerk, fand den Gifhorner CSD „den besten, den ich je erlebt habe“ - und er sei schon bei einigen großen gewesen. „Hier ist die Stimmung toll, die Motivation erst recht.“

Auch für Emre war es der erste CSD überhaupt: „Ich finde ihn sehr cool, es macht sehr viel Spaß. Wir wollen auch im ländlichen Raum Sichtbarkeit schaffen.“ Er war freudig überrascht, dass die „Abneigung geringer als erwartet war.“ Solche Sätze machen nachdenklich, denn sie haben einen Hintergrund: Immer wieder werden Menschen mit anderer sexuellen Orientierung oder anderer Geschlechtsidentität diskriminiert. In Gifhorn äußerte sich das zum Beispiel darin, dass ein Dutzend Mitglieder der AfD am Rande des Umzugs und zuvor am Brunnen in der Fußgängerzone Flaggen mit Schwatz-Rot-Gold den Regenbogenflaggen entgegenhielten. In der Bergstraße hielt eine Passantin schweigend ein Kruzifix in die Höhe.

So etwas verurteilte Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich bei der anschließenden Kundgebung scharf: „Es steht anderen nicht zu, die Nationalfarben und deren Werte zu vereinnahmen!“ Denn Schwarz-Rot-Gold stünden genauso wie die Regenbogenfarben für Freiheit, Demokratie und letztlich für die Würde aller Menschen. Nerlich dankte dem Queeren Netzwerk und den Teilnehmern, dass sie der Welt ein Zeichen gesetzt haben: Dass Gifhorn eine weltoffene und tolerante Stadt ist. Dass sei nicht unbedeutend, wenn sich nach der Schließung von Continental neue, tolle Unternehmen ansiedeln sollen.

„Es gibt noch viel zu tun, Vorurteile zu beseitigen“, fand Landrat Heilmann. Das Queere Netzwerk sei ein wichtiger Bestandteil des sozialen Wandels in der Gesellschaft. Zusammen wolle man für Freiheit und Gleichheit aller Menschen kämpfen. Die Vorlage griff Netzwerk-Vorsitzender Ruder sogleich auf: „Reden reicht nicht, es müssen auch Taten folgen.“ Insbesondere auch der landkreis solle seinen Pflichten in der Jugendarbeit nachkommen. Gifhorn müpsse zu einem sicheren Zuhause für alle sein. Der CSD sei eben nicht nur ein Party-Umzug, sondern eine Demonstration - wenn auch eine „voller Liebe“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de