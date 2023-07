Dreiste Diebe bestehlen Senioren im Kreis Gifhorn

In einem Supermarkt in Weyhausen ist ein 91-Jähriger am Donnerstagmorgen Opfer eines Diebstahls geworden, wie die Polizei am Freitag berichtete. Er befand sich an einer engen Stelle in dem Supermarkt, als sich zwei Männer mit ihren Einkaufswagen an ihm vorbeidrängten. Dabei rempelte einer den Unbekannten den Mann an. Kurze Zeit später musste er feststellen, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Gesäßtasche steckte. In dieser befanden sich neben einem Ausweisdokument über 100 EuroBargeld. Die Täter hatten gezielt den Körperkontakt gesucht, diesen jedoch zufällig und ungewollt wirken lassen, um die Geldbörse entwenden zu können, nimmt die Polizei an.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in einem Geschäft im Gifhorner Steinweg. Dort stahlen Unbekannte das Portemonnaie aus der Handtasche einer 83-Jährigen. Die Handtasche ließ die Frau für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt auf ihrem Rollator, wie die Polizei berichtete. Diesen Moment nutzten die Täter, um sich die Geldbörse zu schnappen. Darin lagen über 150 Euro Bargeld und auch die EC-Karten der Dame. Mit diesen wurden anschließend zwei Abhebungen vom Konto vorgenommen, der entstandene Schaden erhöhte sich so auf über 1000 Euro.

red

