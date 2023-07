Verkehrsunfall im Kreis Gifhorn: Motorradfahrerin verletzt

Stüde Bei einem Unfall in Stüde verletzte sich am Freitag eine 16-jährige Motorradfahrerin. Sie wich zuvor einem Auto aus.

Eine 16-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall in Stüde im Kreis Gifhorn am Freitag verletzt. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 8.45 Uhr auf dem Knesebecker Weg in einer Kurve.

Die 16-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad vom Bernsteinsee kommend in Richtung Grußendorf. In der engen Rechtskurve kam ihr ein silbernes Auto entgegnen, das in der Kurve auf ihren Fahrstreifen fuhr, berichtete die Polizei. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, die 16-Jährige erschrak jedoch und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen an Arm und Bein zu, ihr Fahrzeug wurde beschädigt. Das silberne Auto setzte die Fahrt fort, ohne zu halten.

Die Polizei Weyhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem silbernen Auto werden unter der Telefonnummer 05362 947980 entgegengenommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de