Ausbau der Ortsdurchfahrt Bokensdorf: Kreuzung wird gesperrt

Bokensdorf Wegen der Fahrbahnerneuerung wird der gesamte Bereich an der Kreuzung mit der Kreisstraße 101 in den Sommerferien gesperrt.

Seit Februar wird an der Ortsdurchfahrt in Bokensdorf gebaut.

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt an der Kreisstraße K 28 in Bokensdorf schreiten voran. Ab Montag, 10. Juli, wird mit den Bauarbeiten an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 101 Abzweig in Richtung Jembke begonnen. Das kündigt der Landkreis Gifhorn an.

Die Fahrbahn soll erneuert werden. Die bestehende Fahrbahnkonstruktion werde bis in einer Tiefe von zirka 60 Zentimeter aufgenommen und neu aufgebaut. Im selben Zuge werden die Regenwasserkanalisation sowie die Trinkwasserleitung erneuert. Aufgrund dessen wird der gesamte Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt.

Bauarbeiten in den Sommerferien

Die Baumaßnahme wird in den Sommerferien vom 10. Juli bis 16. August durchgeführt. Die Umleitungsstrecke erfolgt von Grußendorf über Barwedel, Jembke, Tappenbeck und Weyhausen nach Bokensdorf und umgekehrt. Die Bauzeit für die restlichen Arbeiten südlich der Kreuzung und die damit verbundenen Umleitungen sind laut Landkreis bis September 2023 vorgesehen.

red

