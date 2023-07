Knesebecker Lehrling wird Landesmeister im Schweißen

Am vergangenen Wochenende fand der Landeswettbewerb „Jugend schweißt“ in Flensburg statt. Auch Butting war mit talentierten Lehrlingen am Start und ging als einer der großen Gewinner hervor: Hannes Mielmann wurde Landesmeister im WIG-Schweißen und wird seine Schweiß-Fertigkeiten im September beim Bundeswettbewerb in Essen präsentieren.

Hannes Mielmann wird Landesmeister im WIG-Schweißen

Mit ihren Bestplatzierungen beim Bezirkswettbewerb in Hannover, ausgetragen vom Deutschen Verband für Schweisstechnik (DVS), hatten sich die Butting-Lehrlinge für die Teilnahme an der Landesmeisterschaft qualifiziert. In den Schweißverfahren WIG, MAG, Lichtbogenhand- und Autogenschweißen traten sie nun in Flensburg an, um sich mit den 23 Bezirksbesten aus Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu messen. Dabei landete Butting-Mitarbeiter und Nachwuchs-Schweißer Hannes Mielmann einen grandiosen Coup: er ging als Landesmeister im WIG-Schweißen hervor.

Philip Grabowski wird Zweiter beim Lichtbogenhand-Schweissen

Erst eine Woche zuvor hatte Hannes Mielmann seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker sehr erfolgreich und um ein halbes Jahr verkürzt abgeschlossen. Der Industriemechaniker Philip Grabowski aus dem zweiten Lehrjahr sicherte sich nur knapp geschlagen Platz zwei bei den Lichtbogenhand-Schweissern.

Carsten Kamke, verantwortlich für die gewerblich-technische Berufsausbildung bei Butting in Knesebeck: „Wir sind stolz auf die Spitzenleistung unserer Jungs. Diese Ergebnisse spiegeln das Bild unserer guten Ausbildung und der hervorragenden Arbeit der Ausbilder bei Butting wider.“

„Wettbewerbe motivieren unsere Lehrlinge“

Das Familienunternehmen legt großen Wert auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter. „Talent allein reicht nicht – es muss erkannt und gefördert werden. Solche Wettbewerbe motivieren unsere Lehrlinge und eröffnen ihnen ganz neue Perspektiven. Wenn Hannes Mielmann im Herbst in den Ruhrpott reist, ist die ganze Butting-Familie im Herzen dabei“, so Kamke.

red

