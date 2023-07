Europawahl: Gifhornerin Lena Düpont ist Spitzenkandidatin

Die Europaabgeordnete Lena Düpont aus Gifhorn hat offiziell ihre erneute Kandidatur für die Europawahl im Juni 2024 bekannt gegeben. Der Landesverband Braunschweig, der Bezirksverband Hildesheim und der Bezirksverband Nordostniedersachsen der CDU stellen sich geschlossen hinter die Kandidatur und nominieren Lena Düpont als gemeinsame Spitzenkandidatin.

Zu dieser besonderen Nominierungssituation durch drei Verbände kommt es, da sich die 37-jährige in den vergangenen Jahren als Europaabgeordnete für die CDU in Niedersachsen durch ihr hohes Engagement und ihre fundierten Fachkenntnisse im gesamten Betreuungsgebiet ausgezeichnet hat und so das uneingeschränkte Vertrauen der Partei genießt, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU Nordostniedersachsen.

Düpont ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments

„Dieses Vertrauen der Landes- und Bezirksverbände bewegt mich sehr und ist für mich Ansporn, in Brüssel weiterhin an den bestmöglichen Entscheidungen für Niedersachsen mitzuwirken“, sagt Lena Düpont, die 2019 erstmals Mitglied des Europäischen Parlamentes geworden ist. Sie ist in der laufenden Legislaturperiode Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Darüber hinaus ist sie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie Vorsitzende des Frontex-Kontrollgremiums.

Im November stellt das Landeslistengremium, bestehend aus gewählten Delegierten der einzelnen Kreisverbände, dann verbindlich die Kandidaten für die Landesliste auf und legt deren Reihenfolge fest. Lena Düpont hofft auf eine positive Resonanz, um ihre Arbeit im Europäischen Parlament erfolgreich fortsetzen zu können, heißt es von der CDU.

red

