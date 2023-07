Diebstahl und Sachbeschädigung: Zeugen im Kreis Gifhorn gesucht

Die Polizei Wittingen sucht Zeugen zu zwei Strafverfahren, in denen aktuell ermittelt wird. Bereits in der vorletzten Woche haben Unbekannte an einem geparkten Auto Radmuttern gelöst, berichtete die Polizei.

Die 39-Jährige, der der Wagen gehört, hatte ihr Auto am Freitagabend, 23. Juni, gegen 18.30 Uhr am Rand der Kakerbecker Straße nahe der Einmündung der Tilsiter Straße geparkt. Am darauffolgenden Samstagmorgen bemerkte sie gegen 10 Uhr, dass sämtliche Radmuttern aller vier Reifen gelöst waren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Diebstahl auf einer Weide in Knesebeck

Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte zudem in Knesebeck mehrerer Gegenstände von einer Weide an der Straße Am Kampe. Die Täter stahlen den Polizeiangaben zufolge im Zeitraum von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 9 Uhr, die Batterie des Weidezaungeräts, zwei sogenannte Mückenbälle und drei als Pferdetränke genutzte Badewannen. Auch in dem Fall sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 252880 entgegen.

red

