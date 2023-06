Abiturienten aus dem Landkreis Gifhorn für Top-Noten gefeiert

Mit fröhlichen und stimmungsvollen Feiern haben Schulen im Landkreis Gifhorn am Freitag ihre erfolgreichen Absolventen verabschiedet. Die Jahrgänge dankten ihren Lehrern, Familien und Mitschülern in persönlichen Ansprachen und Aufführungen.

113 Absolventen des Humboldt-Gymnasiums geehrt

Am Gifhorner Humboldt-Gymnasium überreichte Direktorin Brigitte Gorke 113 Abiturienten das Abschlusszeugnis. Die Schulleitein lobte das „hervorragende Ergebnis“ des Jahrrgang mit einer Durschschnittsnoten von 2,24. Jeder dritte Schüler kam auf einen Einser-Schnitt. Paulin Vollmer, Lauren Relou, Louisa Kaday, Marinko Jordanovski, Julian Rendelmann und Tamke Beyer stachen mit einer glatten 1,0 heraus.

Der Jahrgang hatte unter dem Motto „Tirabisu - Auch die Crèmede la Crème muss einmal gehen“ in die Stadthalle eingeladen und ließ sich gleich beim Einzug in den großen Saal stehend feiern. Louisa Kaday und Julian Renadelmann führten durch das Programm mit Musikstücken der Schulband, der Chor AG und der Geschwister Enns.

Timon Steinbach ließ neun Jahre bis zu Abitur am HG namens seiner Mitschüler Revue passieren. Direktorin Gorke verriet das Tirabisu-Rezept: Entschlossenheit, harte Arbeit, Leidenschaft, Mut, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen. Un dsie formulierte hohe Erwartungen an die Absolventen: „Seien Sie die Crème de la Crème unserer vielschichtigen Gesellschaft!“

Zeugnisse für 72 Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasium

Direktorin Susanne Pilarski überreichte im Theatersaal der Stadthalle Abiturzeugnisse an 72 erfolgreiche Schüler des 13. Jahrgangs am Otto-Hahn-Gymnasium. Die Durchschnittsnote der Prüfungen erreichte 2,19. Allein 28 Absolventen machten ein Einser-Abi, angeführt von Linus Börner (Note 1,0) sowie Henriette Schulz und Mia Reichel (Note 1,1).

72 Abiturienten feierten am Freitag mit Lehrern und Angehörigen den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit am Otto-Hahn-Gymnasium. Foto: Christian Franz

Pilarski gratulierte und verriet: 1978 habe selbst das Abitur am OHG abgelegt: „Vieles ändert sich, Freude und Stolz bleiben.“ Vor den Absolventen liege eine schöne Zeit: „Seien Sie offen für Neues, probieren Sie viel aus.“ Studium, Auslandsaufenthalte, Freiwilligendienste - doch auch das Otto-Hahn-Gymnasium brauche Lehrernachwuchs, warb sie in eigener Sache.

Schülerinnen des 12. Jahrgangs unterstützten die Feier unter dem Motto „Abikini - knapp, aber passt schon“: Franziska Bühren moderierte, mehrere Ensembles musizierten und tanzten. Die Abschiedrede der Abiturienten hielten Cécile Clemens und Tim Weber.

Bestes Abitur am Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen mit 1,0

Abiversal - 13 Jahre im falschen Film: Um das diesjährige Abi-Motto am Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen drehte sich auch die Rede von Schulleiterin Katrin Kroczek. Sie verabschiedete am Freitag 58 Abiturientinnen und Abiturienten in der Sporthalle, begleitet vom Schulorchester, Lehrerchor und Big Band. Dazu gab es eine launige Einlage der Tutorinnen des 13. Jahrgangs.

Sie standen im Mittelpunkt: die 58 Abiturientinnen und Abiturienten des Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen. Die Durchschnittsnote lag bei 2,31. Das beste Abi machte Timon Oehlmann mit einem Durchschnitt von 1,0. Foto: Dirk Kühn / FMN

Sie sei zwar ein wenig verwundert über das Motto gewesen, vielleicht hätten die Schüler ja durchaus das richtige Gespür gehabt, wenn es in 20 Jahren diese Art von Schule nicht mehr gebe. Wenn keine Fremdsprachen mehr erlernt werden, weil es den Google-Translator gibt, keine Skifreizeiten, weil Klimabedingt der Schnee feht, keine Klassenfahrten, weil sie einen zu großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen und Abireden mit ChatGPT geschrieben werden.

Katrin Kroczek, Schulleiterin des Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen, würdigte die Leistungen der Abiturientinnen und Abiturienten. Foto: Dirk Kühn / FMN

Sie hoffe, dass die Abiturientinnen und Abiturienten den richtigen Film für ein analoges menschliches Leben entwickeln. Dafür wünsche sie ganz viel Glück, ganz viel Erfolg und Gottes Segen.

Das beste Abitur der Schule legte Timon Oehlmann mit der Durchschnittsnote 1,0 ab. Ida Schulte, Merle Luisa Schlesener und Tizia Banse überzeugten mit einem Schnitt von 1,2. Der gesamte Abi-Durchschnitt lag bei 2,31.

Stimmungsvoller Festakt im Philipp-Melanchthon-Gymnasium

Kinder wie die Zeit vergeht: Mit einem stimmungsvollen Festakt in der Mensa wurde am Philipp-Melanchthon-Gymnasium (PMG) der fünfte Abitur-Jahrgang seit Gründung der Schule in evangelischer Trägerschaft entlassen. Insgesamt meisterten 67 Schülerinnen und Schüler ihre Reifeprüfung. Als Jahrgangsbeste erreichten Rebekka Röhl, Cara St. Pierre, Max Welkerling-Groten, und Luis Polzer einem Notendurchschnitt von 1,0. Der Gesamtschnitt aller Abiturnoten liegt bei 2,33.

Die erfolgreichen Abiturienten mit Schulleiter Bastian Liebold und Oberstufenkoordinator Torben Völkel. Foto: Daniela Burucker

Zwei Tage nach dem Abi-Streich unter dem Motto „Hurra, hurra die Schule brennt“, geriet bei der Feierstunde nur der Zeitplan etwas aus den Fugen. Bevor die Zeugnisse übergeben wurden, standen etliche Musikeinlagen, Redebeiträge und Grußworte auf dem Programm. Neben Schulleiter Bastian Liebold ergriffen auch Schülerinnen und Schüler das Wort und erinnerten sich an die Zeit seit ihrem Start als Sechstklässler am PMG.

