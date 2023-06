Ettenbüttel Feuer und Qualm im Dachgeschoss: Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand ausgerückt. Kurz war unklar, ob noch Personen im Haus sind.

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot in Ettenbüttel im Einsatz. (Symbolbild)

Blaulicht Einfamilienhaus brennt in Ettenbüttel – etwa 50.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in Ettenbüttel am Donnerstagabend ist laut Feuerwehr- und Polizei-Angaben ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe entstanden. Neben dem Feuer machte auch der Qualm das Obergeschoss des Einfamilienhauses unbewohnbar.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ettenbüttel, Müden-Dieckhorst, Hahnenhorn und der Einsatzleitwagen aus Ahnsen waren gegen 18.15 Uhr zu dem Feuer in dem Haus im Reiterweg gerufen worden. „Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, war der gesamte Giebelbereich verraucht“, sagt Christopher Bendowski, Ortsbrandmeister und Einsatzleiter. „Vorsorglich habe ich mit Leiferde eine weitere Feuerwehr nachalarmieren lassen.“

Es war zunächst unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäude befanden. „Aus diesem Grund haben wir zunächst unter Atemschutz das Gebäude durchsucht.“ Doch: Die Bewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen können.

Feuerwehr kann Brand in Ettenbüttel schnell unter Kontrolle bringen

Parallel dazu leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung von innen und außen ein. Um die Flammen an der Fassade abzulöschen, mussten Teile von dieser entfernt werden. Mit einem Hochleistungslüfter drückten die Einsatzkräfte zudem den Qualm aus dem Gebäude. „So wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht“, erläutert ein Sprecher der Feuerwehr. Mit der Wärmebildkamera wurde anschließend nach weiteren Glutnestern gesucht.

65 Einsatzkräfte der Feuerwehr, darunter 21 Atemschutzgeräteträger, sowie der Rettungsdienst und die Schnelle- Einsatz-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes waren vor Ort. Nach gut eine Stunde konnten die Rettungskräfte wieder einrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, das Gebäude wurde beschlagnahmt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro aus.

red

