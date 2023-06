Otterzentrum Hankensbüttel erhält Waldkönner-Zertifikat

Das RUZ Otterzentrum war bislang hauptsächlich durch die Bildungsarbeit zu den Themen rund um den einheimischen Fischotter und die Revitalisierung von Gewässern bekannt geworden. Seit einigen Jahren werden aufgrund neuer gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen auch andere Themen aufgegriffen, wie beispielsweise zur Entwicklung des Klimas (Klimawerkstatt) und zur Förderung sozialer Kompetenzen (Teamtraining). Seit der Eröffnung des Otter-Zentrums 1988 stand aber auch das Thema Waldökologie auf der Angebotsliste, führte allerdings immer ein gewisses Schattendasein.

Das änderte sich schlagartig durch zwei Ereignisse. Zum einen aufgrund der Einweihung des Wildtierthemenpfads in der zwei Hektar großen Erweiterungsfläche, die komplett aus Wald besteht. Und zum anderen durch Beteiligung an der Initiative Klimakönner/ Waldkönner der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Das bundesweite Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Mit dem Auszeichnungsverfahren sollte die langfristige Einbindung waldpädagogischer Inhalte in der Bildungsarbeit der Umweltzentren voranbringen, und das Engagement im Klimaschutz gewürdigt werden. Es sollte weiterhin dazu motivieren, das Natur- und Umweltbewusstsein junger Menschen zu stärken. Die Beteiligung an dem anspruchsvollen Zertifizierungsverfahren gab Rückenwind, um als RUZ künftig einen größeren Beitrag zum Wald- und Klimaschutz leisten zu können.

Viele Ideen wurden im Rahmen von Ferienprogrammen umgesetzt

Um das begehrte Zertifikat „Waldkönner“ zu erlangen, wurden deshalb ganz neue pädagogische Programme entwickelt, wie beispielsweise die „Wald-Detektive“, die „Spurensuche im Wald“ sowie „Der Wald der Zukunft“. Diese wurden vor allem im Rahmen von Ferienprogrammen umgesetzt. Darüber hinaus erarbeiteten die an das RUZ-Otterzentrum abgeordneten Lehrkräfte Stephanie Nagel-Dunker das Konzept „Walderlebnistag“ für die Grundschule, und Malte Müller-von der Ohe ein experimentelles Programm zur Waldökologie als Vorbereitung auf das Abitur. Die meisten Angebote nutzen die von Wald dominierte Erweiterungsfläche des Otterzentrums als neuen interessanten Lernort, und die neuen Wildtierpfad-Infostationen sowie die Schaufütterung bei dem Lebensraum-Wald-Botschafter Baummarder.

Als Höhepunkt in der Anerkennungsphase konnte im Juni 2022 zusammen mit zwei Referentinnen der SDW und der Niedersächsischen Landesforsten eine gut besuchte Fortbildung zum Thema Wald und Klima für Lehrkräfte und Erzieherinnen angeboten werden. Im Frühjahr 2023 war es endlich so weit. Das Otter-Zentrum erhielt von der SDW das begehrte Zertifikat „Waldkönner“.

In den Sommer- und Herbstferien werden wieder Ferienprogramme angeboten

Mit der verliehenen Auszeichnung wurde die zweijährige intensive pädagogische Arbeit zu den Themen Waldökologie und Klima gewürdigt und die Anstrengungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Der Vorstand der Aktion Fischotterschutz und das Naturschutzbildungsteam nahmen die Auszeichnung mit großer Freude entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

In der Auszeichnungsurkunde wird hervorgehoben, dass die Bildungseinrichtung Otterzentrum auf ihrem Weg zur Waldkönner-Auszeichnung besonderes Engagement gezeigt, und sich für die Förderung von Naturerfahrung sowie die feste Integration waldpädagogischer Inhalte stark gemacht hat. Das ist ein wunderbares Lob und zugleich ein großer Ansporn, das Themenfeld Waldökologie, Mensch und Klima auch weiterhin im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit guten pädagogischen Angeboten zu füllen. Auch in den kommenden Sommer- und Herbstferien werden wieder Ferienprogramme im Wald angeboten. Weitere Informationen unter: www.otterzentrum.de/termine. red

