Feuerwehr-Übung in Meinersen: Hauptschule evakuiert

Eine ausgelöste Brandmeldeanlange an der Hauptschule in Meinersen hat am Montagvormittag die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahnsen, Meinersen, Seershausen, Ohof und Päse auf den Plan gerufen. Es war eine Übung, wie die Feuerwehr informiert. in Meinersen hat am Montagvormittag die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahnsen, Meinersen, Seershausen, Ohof und Päse auf den Plan gerufen. Es war eine Übung, wie die Feuerwehr informiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Ahnsen und der ersten Erkundung durch Gruppenführer Sebastian Wieshoff stand fest, dass es eine Rauchentwicklung in einem Klassenraum im Untergeschoss der Hauptschule gab. Währenddessen hatten die 16 Lehrkräfte das Gebäude bereits geräumt – alle 80 Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, Mitarbeitende sowie das Personal der Mensa hatten sich an den Sammelpunkten eingefunden.

Alle? Nein! Schulleiterin Frauke Heisterhagen meldete der Einsatzleitung, dass zwei Schülerinnen noch vermisst werden. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass es sich um eine Übung handelt, denn die Ortsbrandmeister Heino Kleiß (Ahnsen), Kai Ludolf (Meinersen) und Mark Ragwitz (Seershausen) hatten die Übung gemeinsam geplant, liefen zwischen den Kameraden mit Klemmbrettchen umher und dokumentierten den Einsatz.

Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen ist zufrieden mit Übung an Hauptschule

Punkte, auf die geachtet wurde, waren unter anderem, ob die Evakuierung der Schule klappt, wie die Kommunikation mit der Schulleitung läuft und wie viele Kräfte zu der Uhrzeit kommen würden. Zudem schauten sich die Feuerwehrleute an, ob die Brandschutztüren schließen und wie sie am besten die Fahrzeuge aufstellen – insbesondere angesichts des Hol- und Bringverkehrs der Eltern zu den Schulen und dem Kindergarten.

Unter anderem schaute die Feuerwehr, wie sie sich im Notfall auf dem Schulgelände positioniert. Foto: Timm Bußmann / Freiwillige Feuerwehr Samtgemeine Meinersen

Mehrere Atemschutztrupps durchsuchten das mit einer Nebelmaschine vernebelte Gebäude nach den beiden vermissten Personen, dazu wurden zwei Puppen im Gebäude versteckt. „Beide konnten zügig von den eingesetzten Kameraden gefunden und ins Freie gebracht werden“, erzählt ein Feuerwehrsprecher. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter entraucht.

Nach dem Rückbau der Einsatzstelle fand eine kurze Einsatzbesprechung mit den beteiligten Gruppenführern statt. Übungsleiter Heino Kleiß war mit dem Ausgang der Übung sehr zufrieden, die meisten der Punkte seien hervorragend gemeistert worden. Andre Eckstein, stellvertretender Samtgemeindebrandmeister und Einsatzleiter der Übung, zeigte sich erfreut über die Verfügbarkeit der Kräfte. 50 Feuerwehrleute, davon 15 Atemschutzgeräteträger, waren gegen 11.30 Uhr vor Ort.

