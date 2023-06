Philipp Raulfs bleibt stellvertretender Landesvorsitzender

Beim wurde der Gifhorner Landtagsabgeordnete und SPD-Vorsitzende Philipp Raulfs als stellvertretender Vorsitzender der Landespartei bestätigt. Das teilt die Pressestelle der SPD am Montagnachmittag mit.

„Ich bin glücklich über meine Wiederwahl als stellvertretender Landesvorsitzender und werde weiterhin an der Seite von Stephan Weil mithelfen, die SPD in Niedersachsen für die Zukunft gut aufzustellen. Dazu zählt für mich zum Beispiel der Wandel in der Industrie- und Energiepolitik. Beides kann nur gelingen, wenn wir die unterschiedlichen Interessen berücksichtigen und niemanden vergessen. Das muss die Aufgabe der SPD in Niedersachsen sein. Meine Erfahrung aus dem internen Weiterentwicklungsprozess unserer Partei im Landkreis Gifhorn möchte ich gezielt, einbringen. Denn wir müssen uns bei allen Herausforderungen stets auch als Partei weiterentwickeln und uns hinterfragen, um voranzukommen. Gemeinsam arbeiten wir hart daran, unser Land für die Zukunft gut aufzustellen und nachhaltig sozialdemokratisch zu prägen“, so Raulfs.

Raulfs ist seit 2019 stellvertretender Landesvorsitzender

Philipp Raulfs ist seit 2019 stellvertretender Landesvorsitzender. Neben ihm wurde Stephan Weil als Vorsitzender der SPD Niedersachsen wiedergewählt. StellvertreterInnen neben Raulfs sind Olaf Lies, Dunja Kreiser, Grant Hendrik Tonne und Kathrin Wahlmann. Neue Generalsekretärin ist Dörte Liebetruth, als Schatzmeister bestätigt wurde Uli Watermann.

red

