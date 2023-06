Gifhorn: Fahrrad stößt mit geparktem Auto zusammen

Gifhorn Die Gifhorner Polizei sucht nun nach der Person. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zudem blieb eine Blutspur zurück.

In Gifhorn hat eine Person auf einem Fahrrad Schaden an einem geparkten Auto verursacht. (Symbolbild)

Ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin ist am Samstag gegen 16.45 Uhr mit seinem oder ihrem Fahrrad gegen einen in der Swinemünder Straße in Gifhorn geparkten Auto gestoßen. Die Gifhorner Polizei sucht diese Person nun, die nicht nur Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, sondern auch eine Blutspur am Auto hinterließ.

Die Person war mit dem Fahrrad in Richtung Pommernring unterwegs gewesen, als es zum Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß geparkten Pkw kam. „Möglicherweise ist Zeugen ein verletzter Fahrradfahrer oder eine verletzte Fahrradfahrerin aufgefallen“, so die Polizei.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, melden sich bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800.

