Besucher machten jede Menge Selfies mit dem Gifhorner Landrat

Gifhorn Erstmals seit 2019 gab es in Gifhorn wieder einen Tag des offenen Schlosses. Besonders gut kamen nicht nur die kühlen Kasematten an.

Schon vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Schlosshof gekommen.

Einmal zum Probesitzen am Schreibtisch des Landrats - wer möchte das nicht. Allein schon der Ort seines Büros, im Turm des Gifhorner Schlosses, ist ein besonderer Platz, den nur noch der Erste Kreisrat toppt: Sein Büro liegt noch ein Stockwerk höher, bietet noch etwas mehr Aussicht auf die Schlosswiesen.

Kultur- und Landschaftsführerinnen übernahmen die Führungen

Beide Büros standen am Sonntag den Besucherinnen und Besuchern zum Tag des offenen Schlosses zur Besichtigung zur Verfügung, und klar, wer am Schreibtisch Platz nehmen wollte, durfte das auch. Fünf unterschiedliche Führungen hatte das Organisations-Team vorbereitet. Neben der Besichtigung des Schlossturms war auch ein Besuch in einer Arrestzelle im ehemaligen Gefängnistrakt im Angebot. Professionelle Unterstützung gab es von den Kultur- und Landschaftsführerinnen. Birgit Meinecke, Brigitte Preiß und anderen.

Eigens um den herzoglichen Rosengarten zu besichtigen, war Sieglinde Sievert mit einer Freundin gekommen. Punkt 11 Uhr schlossen sie sich der Führung durch den Kaminraum, den Rittersaal, Spiegelsaal, Jägerzimmer und eben den Rosengarten an. Der Leiferder Helmut von Glischinski war auch mit einem festen Ziel ins Schloss gekommen: Er wollte mit Landrat Tobias Heilmann über Tempolimit an der L283, Abzweigung zum Leiferder Bahnhof sprechen.

Wer sich auf einen kühlen Folterkeller im Schloss gefreut hatte, wurde indes enttäuscht. Erstens gibt es gar keinen Folterkeller, zweitens war der eigentliche Keller unter dem Rittersaal nicht zu besichtigen und drittens war es auch in den Kasematten des Museums schön kühl.

Zur Erinnerung ein Selfie mit Landrat Heilmann an seinem Schreibtisch

Erstmals begann ein Tag des offenen Schlosses schon am Vormittag. Annika Döweling, Abteilungsleiterin im Landratsbüro, freute sich über das große Interesse von Beginn an. Dann sei es ja richtig gewesen, für die Mittagspause eine Band zu engagieren, die das Publikum im Schlosshof unterhält.

Völlig begeistert war gegen 16 Uhr auch Landrat Tobias Heilmann. „Die tolle Beteiligung stimmt mich total positiv.“ Es sei eine gute Entscheidung gewesen, schon um 11 Uhr zu beginnen. Und ja, natürlich durften die Besucherinnen und Besucher zum Probesitzen an den Schreibtisch - das war eine tolle Gelegenheit für das ein oder andere Selfie mit dem Landrat. Insgesamt nutzten nach Schätzungen der Kreisverwaltung rund 1500 Menschen die Möglichkeit, das Schloss zu erkunden. Allein an den fünf Führungen nahmen 1265 Besucherinnen und Besucher teil.

