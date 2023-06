Gifhorner THW baut Behelfsbrücke über die Aller

Sitzt, passt und hat Luft: Die Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks (THW), Ortsgruppe Gifhorn kann nach rund drei Stunden und 15 Minuten genutzt werden. Übungsleiter Nils Walte ist rundum zufrieden. Während die 18 Einsatzkräfte Mittagspause unter dem schattigen Zeltdach machen, erklärt er die Hintergründe der Einsatzübung.

THW-Übungsleiter Nils Walte lobt den Übungseinsatz

Zu ergänzen wäre vielleicht: Sitzt, passt, hat Luft - und wackelt. Aber das bleibt eben nicht aus bei einer Brücke, die ohne einen einzigen Nagel, ohne eine einzige Schraube zusammengebaut wurde. Walte lobt den Einsatz. „Wir haben um 9 Uhr begonnen, um 12.15 Uhr war die Brücke fertig.“ Zehn Blechtonnen dienen als Pontons, jeweils fünf an jeder Seite des 40 Zentimeter breiten Stegs. Selbst ein Seil als Handlauf zum Festhalten gehört dazu. Die Fässer sind mit Rundhölzern verbunden, mit Spanngurten fixiert und zusätzlich mit Seilen stabilisiert.

Eine behelfsmäßige Brücke, aber keine behelfsmäßige Arbeit: Das THW sei halt für den Zivil- und Katastrophenschutz zuständig, solche Handgriffe werden geübt, so Walte. An diesem Samstag ist die Jugendgruppe und der Bergungstrupp dabei. „Wenn die Infrastruktur zerstört ist, sind solche Behelfsbrücken vielleicht lebenswichtig“, erklärte er und verweist auf die Einsätze im Ahrtal. Auch beim Zugunglück in Leiferde sei das THW dabei gewesen. Besonders häufig sei der Baufachberater im Einsatz, der immer hinzugezogen werde, wenn es darum geht, nach Bränden die Statik eines Hauses zu prüfen. Außerdem sei so eine Übung eine schöne Möglichkeit zum Teambuilding mit Erwachsenen und Jugendlichen.

Die Gifhorner THW-Jugend trifft sich alle 14 Tage samstags

Die Jugendgruppe des THW trifft sich alle 14 Tage samstags. Mindestalter ist zehn Jahre. Der Ortsverband Gifhorn hat seinen Sitz Im Heidland 4, weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (05371) 724850 oder per mail an ov-gifhorn@thw.de.

