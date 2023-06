Tausende genießen die Gifhorner Oldtimermeile

Gifhorn Die 5. Gifhorner Oldtimermeile setzt neue Maßstäbe: Rekordbeteiligung an historischen Fahrzeugen, so viel Besucher wie noch nie und Top-Stimmung.

Sonnenstrahlen spiegeln sich im Chrom des 85er Mercury Grand Marquis LS. Zur Linken steht eine Chevrolet Corvette, zur Rechten ein Plymouth Sport Fury Baujahr 1968. Gleich hinterm Kofferraum sitzen Silke und Ingo Dorka aus der Wedemark und Nils Schienmann aus Hohenhameln im Schatten unter einem Pavillon. Benzingespräche. Es geht um Ventilsteuerung, Vergaser, Hubraum, lauter so Bauteile, die es im E-Auto nicht mehr gibt. Aber in den Oldtimern. An diesem Samstag auf der Gifhorner Oldtimermeile sind es mehr als 500, die sich in der Fußgängerzone, auf den Wiesen am Schloss und im Mühlenmuseum aneinanderreihen. Dicht an dicht. Davor flanieren Tausende von Besucherinnen und Besuchern, zücken Handy, machen Fotos, fragen die Besitzer nach Baujahr, Herkunft, Motorleistung.

Perfekt Kulisse: ein roter Ferrari und azurblauer Renault Alpine vor der Sanssouci-Mühle

Wer keinen Pavillon hat, sucht sich ein Plätzchen im Schatten. Gegen Mittag brennt die Sonne gnadenlos. Die Fahrerinnen und Fahrer der Oldtimer kennen das, sind für solche Fälle bestens vorbereitet. So wie die Gifhorner Karin und Benno Frickmann. Sie sitzen unterm mitgebrachten Sonnenschirm neben einem roten Ferrari 348 TS, Baujahr 1993. Frickmann ist Erstbesitzer, drei Jahre musste er auf das Schmuckstück warten und dann 196.000 Mark hinblättern. Etwas über 70.000 Kilometer ist er mit dem 300 PS starken Sportwagen in den vergangenen 30 Jahren damit gefahren.

Nebenan steht vor der perfekten Kulisse der Sanssouci-Mühle ein azurblauer Renault Alpin Berlinette 1600 und ein Opel GT. Der eine gehört Uwe Skoluda aus Osterode, der andere Günter Smolny aus Jembke. Die Wiese gegenüber gehört den Traktoren, LKW und Unimog. Dort werden aus Benzingesprächen Dieselgepräche. Zum Beispiel, wenn Leon Bernau über seinen Hanomag R 40 erzählt. Er ist mit den Oldtimerclub Ohretal-Zasenbeck aus dem Nordkreis gekommen. Als gelernter Landmaschinenmechatroniker hat er quasi das Hobby zum Beruf gemacht.

„Ist der Bauer reicher, fährt er Eicher“, stellt Dirk Koyan den 25 PS-Schlepper, Baujahr 1955, vor. Er steht gleich neben dem Grillsmoker, auf dem Koyans Bratwürste grad einen perfekten Röstgrad erhalten. Dahinter ein Unimog. Der Grillsmoker hat an diesem Tag Premiere. „Das war unser Projekt 2023“, erzählt Klaus-Jürgen Glas. Sie genießen die Atmosphäre im Mühlenmuseum. Nächste Woche gehts nach Bruchhausen-Vilsen zum Unimogtreffen.

Museumsleiter Philipp Oppermann ist auf dem Weg zum Dorfplatz. Er strahlt ähnlich freudig wie die Sonne. „Ja, es läuft super, ein tolles Event.“ Auf dem Dorfplatz steht einer Oldtimerperle, ein Bentley MK 6, Baujahr 1950 von Heiner Wulfes aus Platendorf. Gleich um die Ecke dann ein Kuriosum : ein Leichenwagen, Baujahr 1977, „noch aktiv im Einsatz!“ steht auf dem Erläuterungsblatt.

Apropos: Diese Kurzinfos über die Fahrzeuge hat der Automobilclub Gifhorn vorbereitet. Seit Februar arbeitet das Team Daniel Brusch an der Oldtimermeile. Seit 7.30 Uhr sind die rund 35 Helferinnen und Helfer im Einsatz, in Zweier-Teams haken sie die Teilnehmer ab, verteilen die begehrten Erinnerungsplaketten, Kurzinfo und Trinkbecher an die Oldtimerbesitzer. Zum Beispiel an Sabiene und Andree Steppuhn aus Burgdorf mit einem 79er Camaro. „Wir sind zum zweiten Mal hier, eine richtig gute Location, gefällt uns super“, schwärmen die beiden.

Kurz vor 10 Uhr zum Auftakt fährt Erste Stadträtin Kerstin Meyer im VW-Bus des ADAC aus den 60er Jahren in der Hindenburgstraße vor. Ein kurzer Stopp in Höhe Fußgängerzone. Eben dort, wo die Straße künftig für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden soll. Zusammen mit Bürgermeister Matthias Nerlich, Wista-Geschäftsführer Martin Ohlendorf stimmen sie sich ein auf die Oldtimermeile. Mit dabei ist Ulrich Stenzel, Ideengeber für die Veranstaltung. 2018 fand sie erstmals statt - und hat nun eine Rekordteilnahme erreicht. „Sensationell, ein Highlight in der Region in einem wunderbaren Ambiente, einer tollen Kulisse“, so Meyer.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de