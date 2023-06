Zum Abschied gemeinsamer Spaß im Meinerser Dschungelcamp

„Wir sind die Stars, holt uns hier raus“ hieß es am Freitag in der Turnhalle der Hauptschule Meinersen zum Abschied des 9. Jahrgangs.

Im Meinerser „Birkenwald-Dschungel“ am Gajenberg regnete es am Freitagnachmittag die sprichwörtlichen Bindfäden. Deshalb verlegten die kreativen Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die Schulleitung sowie das Lehrerkollegium die Entlassungsfeier in die Sporthalle. „Wir sind die Stars, holt uns hier raus“ folgte von der Dramaturgie her dem jährlichen RTL-Dauerbrenner, der großen Gaudi seitens der Schülerschaft sowie der Gäste tat der Ortswechsel keinen Abbruch.

Frauke Zietlow und Sandra D. Bach moderieren

Im Meinerser Dschungelcamp gab es flotte Sprüche, Dschungelprüfungen mit potenziellem Ekelfaktor und vor allem jede Menge Schadenfreude bei jenen, die von den Prüfungen verschont blieben. Gekonnt und locker moderiert wurde das spaßige Spektakel von Schulleiterin Frauke Heisterhagen alias Frauke Zietlow und ihrer Konrektorin Sandra Herrmann alias Sandra D. Bach.

Zwei Pädagogen waren als Prüflinge auserkoren. Und zuckten nicht einmal mit der Wimper. Sie liefen bei der Jagd nach Dschungelsternen zu großer Form auf. Ob beim „Ziegenauge-Kauen“ oder beim Verzehr fermentierter Mehlwürmer: Wolfgang Beutler und Birgit Bradaczek meisterten ihre Aufgaben ohne großes Lamentieren und mussten trotzdem manch spitzzüngigen Spruch der Moderatorinnen über sich ergehen lassen.

Park-Ranger servieren 3-Gänge-Happy-Menü

Serviert wurde das leckere 3-Gänge-Happy-Menü von den uniformierten Park-Rangern Bernd Mayer, er ist der Schulsozialarbeiter, und Oliver Grotewold, er ist der Schulhausmeister. Musikalisch brachten sich die Schüler- sowie die Lehrerband ein. Die Pädagogen hatten für ihre „Entlass-Jugendlichen“ extra den Evergreen „The Lion sleeps tonight“ umgetextet. Zum guten Schluss etwas Statistik: Verabschiedet wurden 38 Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 10. Fünf von 33 Neuntklässlern verlassen ebenfalls die Schule, drei gehen zur BBS, zwei haben eine Ausbildungsstelle.

