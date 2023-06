Unbekannter beschädigt Auto im Kreis Gifhorn und flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Gifhorn ist am Mittwoch das Auto einer 73-Jährigen beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Den Angaben der Polizei zufolge stelle die 73-Jährige ihren Wagen auf dem Parkplatz des Ärztezentrums am Hohner Weg in Groß Oesingen ab. Im Anschluss besuchte sie das Ärztezentrum in Wesendorf und parkte ihren Pkw in der Alte Heerstraße, neben der Zahnarztpraxis. Nach ihren Arztbesuchen fuhr die Frau nach Hause und stellte dort fest, dass ihr Wagen entlang der Beifahrerseite und die Stoßstange beschädigt waren. Ein Lackschaden erstreckte sich von der Beifahrertür bis zum Heck. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Wesendorf ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die möglicherweise auf den Parkplätzen einen Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Nummer 05376 976560 zu melden.

red

