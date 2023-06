Gifhorn Der Mann wollte auf die B188 abbiegen, kam in der Kurve dann aber offensichtlich auf einen Grünstreifen ab. Die B4-Auffahrt war kurz gesperrt.

Polizei Gifhorn Totalschaden nach Unfall auf der B4 in Gifhorn

Ein Fahrer aus Recklinghausen kam am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der B4 aus Richtung Groß Oesingen und wollte auf die B188 abbiegen. In der Kurve fuhr der Wagen geradeaus durch den Grünstreifen gegen die Leitplanke an der Auffahrt Richtung Gifhorn-Süd. Der Feuerwehr wurde eine eingeklemmte Person gemeldet, später stellte sich heraus, dass der Mann unverletzt blieb.

Die alarmierte Gifhorner Feuerwehr konnte die Einsatzfahrt abbrechen. Der Wagen erlitt einen Totalschaden. Die Auffahrt zur B4 war kurz gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

