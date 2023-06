Leiferde Der Verein Bürgerradweg macht Druck für das 4,4-Millionen-Projekt an der L 283. So wird die Verkehrswende-Aktion heiter statt klebrig.

Von Ettenbüttel nach Leiferde und zurück geht es nach dem Willen des Bürgerverein Radweg Leiferde-Ettenbüttel bald per Fahrrad.

Demonstration am Samstag

Demonstration am Samstag Leiferder und Ettenbütteler radeln für neuen Radweg

Fahrradbegeisterte Leiferder und Ettenbütteler entern die Landesstraße 283 zwischen ihren Dörfern. Auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt soll bis 2025 ein Radweg entstehen. Dafür gibt es am Sonnabend eine Demonstration des Bürgervereins Radweg Leiferde-Ettenbüttel.

Die Polizei sichert den Fahrradtross - die L 283 bleibt offen

Die Aktion von 11 bis 13.30 Uhr wird aber nicht klebrig, sondern heiter und ist offiziell angemeldet. Die L 283 bleibt frei. Vereinschef Thomas Böker erklärt: „Wir fahren die gesamte Strecke von Leiferde nach Ettenbüttel und zurück auf der Fahrbahn. Vor uns wird ein Polizeimotorrad die Strecke absichern, hinter uns fährt ein Polizeibus: Außerdem sind zwei Polizisten auf E-Bikes dabei. Der Kreisel der Bndesstraße 188 wir für unsere Durchfahrt gesperrt.“

Treffpunkt der Radler ist um 11 Uhr der Hof Armbrecht in der Leiferder Dorfstraße. In Ettenbüttel belohnt ein Eis die Radler. Zurück in Leiferde wird gegrillt.

So werden die Projektkosten aufgeteilt

Der Radweg ist ein Vorzeigeprojekt der Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single im Verkehrssektor. Er verknüpft die östlichen und westlichen Teile der Samtgemeinde und macht den Bahnhof Leiferde für Radfahrer besser erreichbar.

Als Bürgerradweg wird das 4,4-Millionen-Euro-Projekt bezahlbar - das Land übernimmt die Baukosten. Allerdings verbleiben die Planungs- und Grundstückskosten von rund zwei Millionen Euro bei der Samtgemeinde Meinersen.

