Viele Verstöße: Polizei Gifhorn kontrolliert 505 Fahrzeugführer

505 Fahrzeugführer hat die Polizei Gifhorn in den vergangenen Tagen kontrolliert (Symbolbild).

Die Polizei Gifhorn kontrollierte in den vergangenen Tagen im Rahmen der bundesweiten b„RoadPol alcohol &drugs“ 505 Fahrzeugführer in Stadt und Kreis Gifhorn. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest. So wurde bei vier Fahrzeugführern die Beeinflussung durch alkoholische Getränke nachgewiesen. Die Führerscheine der Fahrzeugführer wurden beschlagnahmt und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

In drei weiteren Fällen standen die kontrollierten Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führten zudem Drogen mit sich, wie die Polizei mitteilt. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren und Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Allen sieben Verkehrsteilnehmern wurden Blutproben im Klinikum entnommen. Das Ziel solcher Kontrollen sei laut Polizei, die Verkehrssicherheit zu steigern und schwere oder tödliche Unfälle zu vermeiden.

red

