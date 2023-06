Opfer rechter Gewalt: Zwei Menschen starben im Kreis Gifhorn

Gifhorn. Anfang der 90er Jahre kamen in Gifhorn zwei Männer nach Angriffen aus der rechten Szene um. Mehr dazu in einer Ausstellung.

„Matthias wir denken an dich. Kein Vergeben. Kein Vergessen. Kampf dem Faschismus!“ Mit diesem Zitat endet das Porträt des Gifhorners Matthias Knabe in der Ausstellung „Erinnern heißt Kämpfen! Zwischen Anerkennung und Vergessen. Todesopfer rechter Gewalt in Niedersachsen seit 1990“. Diese eindringlichen Sätze stammen von einem Spruchband, das im Mai 1991 eine Trauerdemonstration mit rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern anführte.

Scharfe Kritik: Nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt

Knabe starb im Alter von 23 Jahren. Er war ein Punk mit bunter Irokesenfrisur, hatte gerade seine Lehre beendet und wollte sich mit einem Kumpel am Waldsee treffen. Stattdessen geriet er ins Visier einer Horde Skinheads. Sie griffen Knabe an, verfolgten ihn, hetzten ihn in Richtung B4. Dort wurde er von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Er lag monatelang im Koma und starb im März 1992 an den Folgen der Verletzungen.

Einer, der Knabe kannte, ist Martin Wrasmann, lange Jahre Pastoralreferent in der katholischen St.-Altfrid-Gemeinde und Sprecher des Gifhorner Bündnisses Bunt statt Braun. Er kam 1984 nach Gifhorn, ein Ort, von dem er gedacht hatte, so etwas würde es gar nicht mehr geben, eine Stadt „voller unaufgearbeiteter brauner Geschichte“, wie er zur Ausstellungseröffnung erzählte. Dazu ein Stadtdirektor, der das Motto „Gifhorn soll sauber bleiben - Asylanten raus“ geprägt habe. Es habe Containersiedlungen für Geflüchtete gegeben, Teilhabe gab es nicht. Wrasmann erinnerte sich, wie Knabe hin und wieder seine Mutter, die einen Seniorenkreis leitete, abholte. „Bis heute haben wir es nicht geschafft, dass er als Opfer rechter Gewalt anerkannt wird“, kritisierte Wrasmann. „Und wir kriegen es nicht mal hin, dass Straßennamen geändert werden“, schob er mit Anspielung auf Gifhorner mit Nazi-Vergangenheit, nach denen Straßen benannt wurden, hinterher.

Einer der beteiligten Nazi-Skinheads wurde im November 1992 wegen Beteiligung an einer Schlägerei und fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Haft verurteilt. Noch vor dem Tod von Knabe starb in Kästorf der 39 Jahre alte Helmut Leja. Steffen Meyer, Historiker der Dachstiftung Diakonie, erzählt über sein Schicksal: ein Wohnungsloser, der in Kästorf in der Gärtnerei arbeitete. Er geriet mit zwei Neonazis in Streit, die ihn als „Penner“ bezeichneten. Einer prügelte mit einem Schlauch auf ihn ein, zückte ein Butterflymesser und stacht auf Leja ein. Dieser starb an den schweren Verletzungen. Der Täter, ein 17-Jähriger, wurde zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt. Einen rechten Hintergrund sah das Gericht nicht. Das Innenministerium ordnete ihn der örtlichen Skinheadszene zu.

Welches gesellschaftliche Klima in den 80er und 90er Jahren das Leben in Deutschland bestimmte, ist auch Bestandteil der Ausstellung. „Die rechte und rassistische Mobilisierung der 80er“ heißt es zum einen, „Glatzen und Springerstiefel - die tödlichen 90er Jahre“ zum anderen. Knabe und Leja sind keine Einzelfälle. Landesweit gab es in diesen Jahren mindestens zehn Tote aufgrund rechter Gewalt. Die Ausstellung erzählt über die Schicksale von Kolong Jambas, Gerhard Fischhöder, Christian Sonnemann, Andrea B., Gustav Schneeclaus, Peter Deutschmann und Alexander Selchow. Basierend auf Recherchen und Gesprächen mit Angehörigen, Freunden und Initiativen vor Ort wurde versucht, die Geschichten der Opfer und die Todesumstände zu rekonstruieren.

Ausstellungskuratorin Friederike Wansing von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus erläuterte im Georgshof Hintergründe der Ausstellung. Sie erzählte vom Kampf der Angehörigen um politische Anerkennung, von Schmerz und Verzweiflung. Auch dem Vater von Matthias Knabe hätte es etwas bedeutet, wenn sein Sohn als Opfer rechter Gewalt anerkannt worden wäre. Vor vier Jahren nahmen die Gifhorner Landtagsabgeordnete Imke Byl und die heutige Kultusministerin Julia Willie Hamburg sich des Themas an - ohne Erfolg. Die Landesregierung lehnte eine Neubefassung der Justiz ab. Gleichwohl forderte Wansing auch in Gifhorn vehement eine „unabhängige wissenschaftliche Überprüfung“.

Dachstiftung Diakonie und Bündnis Bunt statt Braun holen Ausstellung nach Gifhorn

Die Dachstiftung Diakonie und das Gifhorner Bündnis Bunt statt Braun haben sich gemeinsam dafür eingesetzt, die Ausstellung nach Gifhorn zu holen. Sie ist im Mehrgenerationenhaus im Georgshof, Steinweg 20 in Gifhorn, am 21., 22., 26., 27., 28. Juni und am 1. Juli von 9 bis 15:30 Uhr zu sehen. Weitere Termine nach Absprache. Kontakt: Dachstiftung Diakonie, Historische Kommunikation, Dr. Steffen Meyer, Telefon (05371) 721-212 oder per mail an: Dr.Steffen.Meyer@dachstiftung-diakonie.de

