Kreis Gifhorn: Parkplatzrempler flüchtet von Unfallstelle

Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht hat es am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis an der Celler Straße in Gifhorn gegeben. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Im Zeitraum zwischen 14.30 bis 17.30 Uhr beschädigter ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen demnach einen geparkten grauen VW Golf. Zu dem Zusammenstoß kam es mutmaßlich beim ein- oder ausparken. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro und rote Lackspuren, teilte die Polizei mit. Er verschwand vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum geflüchtetem Fahrer an die Polizei Gifhorn unter der Nummer 05371 980 0 zu geben.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de