Versuchter Einbruch im Kreis Gifhorn - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, in ein Schuhgeschäft an der Celler Straße in Hankensbüttel einzubrechen. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Täter versuchten demnach mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs die Haupteingangstür des Geschäfts zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass lediglich die Eingangstür beschädigt blieb. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hankensbüttel unter der Telefonnummer 05832 979340 entgegen.

red

