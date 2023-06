Grünes Klassenzimmer für die IGS Sassenburg

Was lange währt, wird endlich gut: Bereits Ende 2021 nahm die IGS Sassenburg am Zukunftswettbewerb der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg teil. Bildungseinrichtungen im Geschäftsgebiet der Sparkasse waren aufgerufen, sich mit zukunftsfähigen und innovativen Projekten zu bewerben, heißt es in der Pressemitteilung der Sparkasse. Die spendiert nun der IGS ein grünes Klassenzimmer.

Impuls aus der AG Pflanzenkunde

Impulsgeberin für die IGS war Marie-Luise Börnert, Lehrerin und AG-Leiterin: „Wir bieten die AG Pflanzenkunde an und was würde da besser passen, als die Inhalte greif- und erlebbar zu machen. So entstand die Idee, am Zukunftswettbewerb der Sparkasse teilzunehmen und ein grünes Klassenzimmer zu initiieren. Ende Mai wurde das Klassenzimmer nun endlich inklusive der hergerichteten Sitzgruppe auf dem Schulgelände der IGS feierlich eingeweiht, teilt Eike Fromhage von der Sparkassen-Kommunikation mit.

„Diese Sitzgruppe entspricht dem Konzept der Gruppentische im Gebäude und wird draußen als grünes Klassenzimmer bezeichnet. Unsere Schülerinnen und Schüler haben nun die Möglichkeit bei frischer Luft und mit Glück, bei schönem Wetter, draußen zu arbeiten“ so Börnert.

Schüler der 10. Klasse bauen Sitzgruppen zusammen

Und Gesamtschuldirektorin Leona Kötke ergänzte: „Damit die gesamte Schülerschaft von rund 1.100 Personen und alle Lehrkräfte nun in den Genuss kommen, die Natur an der IGS draußen und im Schulalltag zu erleben, gab es einige Schritte im Vorfeld zu erledigen. Ein besonderes Dankeschön geht dabei an unsere Schüler der 10. Klasse, die die Sitzgruppen so professionell zusammengebaut und gestrichen haben.“ red

