Seershausen. In einer Lagerhalle im Kreis Gifhorn ist ein Feuer ausgebrochen. Heuballen stehen bis unter das Dach in Flammen. Rund 200 Einsatzkräfte sind vor Ort.

In einer Feldscheune im Landkreis Gifhorn ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen.

Blaulicht Gifhorn Kreis Gifhorn: Brand in Feldscheune – Heuballen stehen in Flammen

In einer Stahllagerhalle auf einem Feld bei Seershausen im Kreis Gifhorn ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Heuballen und Stroh stehen lichterloh in Flammen. „Die Halle brennt bis unter das Dach“, erklärt Feuerwehrsprecher Carsten Schaffhauser.

Gegen 3 Uhr entdeckte ein Bürger einen kleinen Feuerschein in der Feldmark Richtung Ohof und meldete den Brand. Rund 200 Einsatzkräfte sind mittlerweile vor Ort. Die 20 mal 42 Meter große Lagerhalle ist eine Stahlkonstruktion mit Stahlpatten-Verkleidung und -Dach, dadurch kam zuerst kaum Feuer nach außen. Die elektrischen Tore konnten nicht mehr geöffnet werden. Zwei Radlader des Technischen Hilfswerkes wurden bestellt, um die Halle einzureißen und das gelagerte Stroh und Heu zum Löschen herausbringen, wie Schaffhauser mitteilt.

Löscharbeiten haben begonnen

Ein großes Problem sei die Wasserversorgung. Es mussten zwei je 500 Meter lange B-Leitungen gelegt werden. Der betroffene Landwirt brachte diverse Gerätschaften und Anhänger, die in der Nähe standen, in Sicherheit. Eine Wasserwand der Feuerwehr schützte große Heu-Ballen vor dem Funkenflug. Die Löscharbeiten begannen erst nachdem die Halle eingerissen war gegen 6.15 Uhr.

„Der Einsatz wird sich voraussichtlich noch mehrere Stunden hinziehen“, sagt Schaffhauser. Die Feuerwehren Meinersen, Päse, Ahnsen, Ohof, Leiferde und Hillerse sind im Einsatz sowie vier Rettungswagen, eine Schnelleinsatzgruppe und das Technische Hilfswerk. Verletzte gebe es bislang keine. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zur Schadenhöhe gibt es bislang noch keine Angaben.

