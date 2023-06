Meine: Marie Flegel wird Dritte beim Bundeswettbewerb

Eine geniale Erfindung zur Rettung der Menschheit, eine ganz besondere Reise und eine Sitzung beim Paartherapeuten – das waren die Themen der Schülerbeiträge zum diesjährigen Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Bei der Preisverleihung zum Wettbewerb präsentierten die Siegerinnen und Sieger am Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel ­– unter anderem auch Marie Flegel vom Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine als Drittplatzierte – Ausschnitte aus den Beiträgen, mit denen sie sich gegen die Konkurrenz auf Bezirks- und Landesebene durchgesetzt hatten.

Als Vertreterin des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung (RLSB) Braunschweig würdigte Anke Steckhan die Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger in den Einzel- und Gruppenwettbewerben. Dabei wurden neben Urkunden auch Geld- und Sachpreise überreicht.

Fremdsprachenkenntnisse und Kreativität werden eindrucksvoll unter Beweis gestellt

Die Besucherinnen und Besucher der Preisverleihung verfolgten gespannt Ausschnitte aus den prämierten Beiträgen des Einzel- und Gruppenwettbewerbs auf Englisch, Französisch, Spanisch und Altgriechisch, in denen die Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren ihre Fremdsprachenkenntnisse und Kreativität eindrucksvoll unter Beweis stellten. So auch Marie Flegel vom Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine, die den dritten Platz belegte.

Seit 1990 nehmen Schülerinnen und Schüler aus der Region Braunschweig am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil; in diesem Jahr waren es insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzelwettbewerb und 25 Gruppen. In ganz Deutschland haben 1832 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb Solo teilgenommen und 1694 Gruppen am Wettbewerb „Team Schule“.

Träger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen ist übrigens die GmbH „Bildung und Begabung“. Die Bereitstellung der Preise erfolgt durch die Landesregierung und durch Zuwendungen von Förderern.

