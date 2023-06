Kirche spendet Gifhorns Tafel 20.000 Euro aus Extra-Steuer

Inflation, Gasknappheit, Krisenwinter – der großen Unsicherheit in der Gesellschaft begegnete die Bundesregierung Ende 2022 mit einer Energiepreispauschale für Arbeitnehmerinnen und Rentner. 300 Euro pro Kopf – aber brutto.

Von den Steuerabzügen landeten allein im Kirchenkreis Gifhorn 50.000 Euro extra. Unerwartetes Geld, das man zwar auch in der Kirche gut gebrauchen könne, aber nicht haben wolle, wie Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und Geschäftsleiterin Ina Hauer-Zimmermann betonten. Deswegen schließen sich die Gifhorner Protestanten der Anregung der Evangelischen Kirche in Deutschland an, das Geld an Bedürftige zurückzugeben.

In Gifhorn geschieht das auf zwei Wegen. In den Wintern 2022/23 und auch noch mal 2023/24 läuft die Aktion Wärmewinter der Kirchengemeinden mit Wärmestuben und Cafés zum leiblichen und emotionalen Aufwärmen, darunter auch im Mehrgenerationenhaus.

Geld für dort, wo die Not am größten ist

Satte 20.000 Euro aber reicht die Kirche in bar weiter an die Gifhorner Tafel mit ihren wöchentlich 3000 Kunden, die Unterstützung bei der Lebensmittelversorgung brauchen. „Geld für dort, wo die Not am größten ist“, so Pfannschmidt.

Für Tafel-Chefin Edeltraud Sack ist das unverhoffte Geld eine willkommene Unterstützung bei zwei Projekten: Für das rein spendenfinanzierte wöchentliche Schulfrühstück für alle Jugendlichen der Freiherr-vom-Stein-Schule. Und für einen neuen gekühlten Liefer-Caddy. Dessen Anschaffung ist nicht ganz freiwillig. Die Helfer müssen wegen neuer Vorschriften in Technik investieren. Andererseits musste der Fuhrpark sowieso wachsen.

