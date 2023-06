Verkehrsunfall auf B 188 im Kreis Gifhorn – zwei Verletzte

Weyhausen. Im Kreis Gifhorn kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-Jährige übersah beim Abbiegen einen 58-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich.

Auf der B 188 ist es am Dienstagmorgen beim Abbiegen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-Jährigen und einem 58-Jährigen gekommen (Symbolfoto).

Einen Verkehrsunfall hat es auf der Bundesstraße 188 kurz vor dem Ortseingang Weyhausen im Kreis Gifhorn am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr gegeben. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 72-Jährige beim Abbiegen von der Kreisstraße 112 auf die B 188 in Richtung Osloß einen 58-Jährigen, der in Richtung Wolfsburg unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, beide Airbags lösten aus, berichtete die Polizei. Die beiden Fahrer verletzten sich leicht und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die B 188 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt werden. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de