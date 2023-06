Bergfelder Hilfsverein hilft jungen Menschen in Afghanistan

Die Vorsitzende des Hilfsvereins Katachel, Sybille Schnehage, berichtet über die aktuelle Situation der Menschen in Afghanistan: ,,Es geht den Menschen schlecht, aber genau dies ist der Grund, wieso dort massiv geholfen werden muss, besonders den Mädchen’’, ist sich Schnehage sicher. „Viele Zeitungsartikel irritieren mich, wenn ich lese, dass immer weitere Menschen aus Afghanistan nach Deutschland kommen sollen, denn diese Aktion nimmt dem Land am Hindukush die Chance auf Verbesserung der Lage. Die gebildeten Menschen versuchen, das Land zu verlassen und haben kein Interesse mehr, die Lage in ihrer Heimat zu verbessern. Genau dies spielt den Taliban in die Hände und stabilisiert das System, unter dem die Frauen und Mädchen zu leiden haben. Daher ist es unser Ziel, die Menschen in ihrem Land zu fördern, damit sie ihr Land positiv gestalten. Dazu gehört Bildung, denn wenn die Elite das Land verlässt, dann müssen die Kinder ausgebildet werden.“

Aktuell grassiert eine Durchfallwelle

Deswegen wurden in den letzten Wochen zwei Schulen fertig gestellt und eingeweiht, und eine Mädchenschule nördlich der Stadt Kunduz erhielt einen Trinkwasserbrunnen, teilt der Hilfsverein Katachel mit. Dies sei für die Mädchen ein großes freudiges Ereignis gewesen, denn bisher mussten sie ihre Wasserflaschen von Zuhause mitbringen. Das Wasser habe sehr gute Qualität, was wichtig für die Gesundheit der Schülerinnen sei, führt Schnehage weiter aus. ,,Dies ist zur Zeit besonders aktuell, denn seit zwei Wochen grassiert eine Durchfallwelle in der Provinz, so dass viele zu Hause ihre Probleme auskurieren müssen.’’

In Chahar Darrah entsteht eine neue Schule

Am 5. Juni begann der Bau der neuen kleinen Schule für Mädchen und Jungen in Chahar Darrah, wo dann in vier Klassenzimmern unter guten Bedingungen gelernt werden kann. Im Moment säßen die Kinder unter Zelten, die im Sommer extrem heiß würden. Die Finanzierung sei noch nicht vollständig gesichert, aber die Vereinsmitarbeiter hoffen auf unterstützende Hände.

Um den Mädchen und Jungen weiter helfen zu können, erbittet der Verein Katachel dringend Spenden. Wer langfristig helfen möchte, kann beim Verein unter (05368) 505 auch die Möglichkeit einer Patenschaft erfragen. Spenden können unter dem Stichwort „Schulhilfe“ auf das Spendenkonto Katachel e.V. bei der Sparkasse Celle, Gifhorn Wolfsburg eingezahlt werden. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de