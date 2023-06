Isenbüttel. Dass die schon acht Monate her ist, ist den Genossen (Brat-)Wurscht. Am Tankumsee gab es Sonne, Speisen und Spaß.

Die Sozialdemokraten feiern ihr Sommerfest immer wieder gern am Grillpavillon am Tankumsee.

Sommerfest am Tankumsee

Sommerfest am Tankumsee Gifhorner SPD feiert sich noch einmal für Landtagswahl

Acht Monate ist sie her, die jüngste Landtagswahl. Dass die Gifhorner SPD dabei gleich zwei Mandate für sich verbuchen konnte, feierten die Genossen erst jetzt richtig: beim Sommerfest.

Die Sozialdemokraten feiern ihr Sommerfest immer wieder gern am Grillpavillon am Tankumsee. Foto: Reiner Silberstein

„Das ist eine nachgezogene Feier für die Wahl“, sagte Pressesprecherin Marike Bebnowski – in Kombination mit dem traditionellen Sommerfest des Gifhorner Unterbezirks, das zum dritten Mal am Tankumsee stattfand. Rund 100 Sozialdemokraten waren am Freitag zum westlichen Grillpavillon gekommen – mit Kind und Kegel.

Frank Engeler hatte Grill unter seiner Obhut

Die Idee sei eigentlich, „mal ohne große politische Reden“ zu feiern, meinte Kreisvorsitzender Philipp Raulfs aus Hillerse, der zusammen mit Kirsikka Lansmann aus Ehra-Lessien im Landtag sitzt. Die Hoheit über die Grillzange hatte Frank Engeler aus Vordorf.

Doch ganz ohne Politik ging es dann doch nicht: Man wolle sich auch über ein paar Ideen austauschen. Denn in den kommenden Wochen und Monaten sei alles eine Herausforderung, was mit Finanzen zu tun habe. Bei klammen Kassen gelte es, Mittel für alle Arten von Bildung und zur Sanierung von maroden Straßen locker zu machen. Parteiintern stehe eine Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda: „Wir arbeiten an einer Social-Media-Strategie.“

