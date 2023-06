Diesen Käfer dürfte es in Gifhorn gar nicht geben

Marcus Lüpke, Biolehrer an der Bonhoeffer-Realschule in Gifhorn, staunte nicht schlecht, was da auf dem Blühwiesenhügel der Schule vor seine Kameralinse krabbelte: ein Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta). Der ist aber eigentlich in Nordafrika beheimatet. Für Experten ist sein Vorkommen in Norddeutschland klar eine Folge des Klimawandels.

Monika Niemann und Marcus Lüpke entdecken auf dem Blühwiesenhügel immer wieder neue Pflanzen und Tiere. Foto: Reiner Silberstein

Der Hügel nördlich der Bonhoeffer-Außenstelle im II. Koppelweg hatte lange Zeit keine wirkliche Bedeutung. „Das ist noch die ausgeschachtete Erde vom Schulbau“, sagt Schulleiterin Monika Niemann. In der Corona-Zeit war er plötzlich der ideale Ort für anschaulichen, naturnahen Unterricht. „Wir hatten gerade Mikroskopieren in der 7. Klasse, da kam mir die Idee, was wir mit dem Hügel machen könnten.“ Nämlich: in eine Blühwiese verwandeln.

Saatenmischung aus dem Baumarkt hilft nicht

Flugs war eine Samenkornmischung von 39 Pflanzen bestellt und gesät. Ein Bauer half beim Vorbereiten. „19 der Pflanzen haben wir schon nachgewiesen und dokumentiert“, sagt Lüpke stolz – während des Pressebesuchs wurden es noch zwei mehr: Moschusmalve und Königskerze. Die Gräsermischung sei mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. In die Erde kamen nur wirklich heimische Pflanzen – Mischungen aus dem Baumarkt seien dafür ungeeignet.

Unter anderem gedeihen und blühen dort nun Lichtnelke, Klatschmohn, Spitzwegerich, Kornblume, Margeriten, Ferkelkraut, Brennnessel, Johanniskraut, Rispengräser und viele andere mehr. Niemann: „Oh, das ist ja Wiesenschaumkraut! Das habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen!“

Die Pflanzen dienen den Tieren als Nahrung

Damit nicht genug: Blätter, Blüten und Samenkörner sind wiederum Nahrung für eine Vielzahl von Tieren. So tummeln sich am und im Hügel nun verschiedene Arten von Schmetterlingen (zum Beispiel der Wiesenbläuling oder Schwalbenschwanz), Ameisen, Hummeln, Bienen, Hornissen, Käfer und Heuschrecken. Die Insekten dienen wiederum den Vögeln und Mäusen als Nahrung und so weiter. „Jede Pflanze ist wichtig“, weiß Lüpke, auch wenn andere das Experiment schon als „Unkrauthügel“ betitelt haben.

So verwunderte es den Lehrer nicht wirklich, dass dort auch Tiere auftauchen, die er nicht unbedingt erwartet hatte: Wie der Trauer-Rosenkäfer, den er Ende Mai auf einer Löwenzahnblüte entdeckte. Schwarz mit weißen Punkten sei er „das hässliche Pendant zu unserem heimischen Rosenkäfer“. Denn der schimmert in Regenbogenfarben.

Der Besucher aus Nordafrika war bis Mitte der 1990er Jahre bestenfalls mal in Wärmegebieten Süddeutschlands anzutreffen, seit 2012 wird er immer zahlreicher auch in Norddeutschland gesichtet. Lüpke freut sich für seine Schüler: „Zum Klimawandel gibt es so viele Fakenews. Hier finden sie die Fakten.“

